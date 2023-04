घर हमेशा दिखता है बिखरा और गंदा? ऑर्गेनाइज करने के लिए फॉलो करें 7 टिप्स, लाइफ बनेगी आसान

Smart Way To Keep Your Home Organized: कहते हैं कि घर किसी परिवार के जीवन का आइना होता है जिसे देखकर यह अंदाज लगाया जा सकता है कि परिवार के सदस्‍य अपने जीवन में कितने व्‍यवस्थित हैं. यही नहीं, अगर आप अपने घर को सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं रख पा रहे तो ये आपके रोजमर्रा के जीवन में भी काफी मुश्किलें पैदा करने लगती हैं. मसलन, आपको हर बार चीजें इस्‍तेमाल के लिए ढूंढनी पड़ती है, घर पर गेस्‍ट आने वाले हों तो जल्‍दी जल्‍दी लीविंग रूम को साफ सुथरा करने का स्‍ट्रेस रहेगा, घर में निगेटिव एनर्जी आएगी और कई बार तो घर जल्‍दी आने का मन तक नहीं करेगा. यहां हम आपको बताते हं कि आप किन 7 टिप्‍स को फॉलो कर अपने लाइफ को आसान बना सकते हैं और व्‍यवस्थित रख सकते हैं.

घर को व्‍यवस्थित रखने के सिंपल तरीके

बेड शीट और तकिए का कवरआप जब भी अपने बेड और तकिए का कवर साफ करें या बदलें तो इन्‍हें एक साथ रखें. इसके लिए आप सभी की तह लगाएं और उन्‍हें किसी एक पिल्‍लो कवर के अंदर रख दें. ऐसा करने से आपको हर बार इन्‍हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

लेबल करेंआप किचन में जितने भी जार रखें हैं, उन पर चॉकबोर्ड या पेंट की मदद से लेबल करें और इन्‍हें सामने की तरफ सजाकर रखें. अलग अलग डिब्‍बों में रखने से बेहतर होगा कि आप स्‍टोरेज के लिए एक जैसे डिब्‍बे का इस्‍तेमाल करें. ऐसा करने से ये अच्‍छे दिखेंगे और व्‍यवस्थित भी रहेंगे.

टांग कर रखेंकिचन की दराज या रैक में सॉस पैन आदि एक पर एक रखने से अधिक जगह लेते हैं और ये अव्‍यवस्थित भी दिखते हैं. बेहतर होगा कि आप इन्‍हें हेंगर में टांग कर रखें. इन्‍हें इस्‍तेमाल करने में भी आसानी होगी.

ड्रॉर डिवाइडर का इस्‍तेमालआप अपने ड्रॉर में मेकअप, वॉलेट, चाभियां या अन्‍य चीजें साथ में रखते हैं तो बेहतर होगा कि आप ड्रॉर डिवाइडर का इस्‍तेमाल करें. आप किचन ड्रॉर में भी डिवाइडर का इस्‍तेमाल करें और चाकू, चम्‍मच, काटा आदि को अलग अलग रखें. इससे सामान व्‍यवस्थित रहेंगे और इस्‍तेमाल भी आसान होगा.

मग और कप हैंगरकिचन में कप आदि को रखने की बजाय आप उन्‍हें हैंगर या हुक में टांग कर रख सकते हैं. ऐसा करने से ये एक दूसरे से टकराकर टूटेंगे नहीं और आसानी से इन्‍हें इस्‍तेमाल के लिए निकाला भी जा सकता है.

हैंगिंग शू रैकआप अपने दरवाजे के पीछे एक हैंडिंग शू रैक टांग कर रख सकते हैं. इसमे अपने जूतों, चप्‍पल और सैंडल को आप व्‍यवस्थित रूप से सजाकर रखें और इस्‍तेमाल के लिए आसानी से निकालें. हर बार पहनने के लिए आपको पूरा रैक खाली कर ढूंडने की जरूरत नहीं होगी.

बॉक्‍स का इस्‍तेमालआप आलमारी में छोटे बड़े कपड़ों को रखने, क्‍लीनर आदि को रखने, डाइनिंग टेबल ऑर्गेनाइज करने आदि के लिए बॉक्‍स का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. आप ऐसे स्‍टूल या टेबल का इस्‍तेमाल कर सकते हैं जिसमें बॉक्‍स सिस्‍टम हो. ऐसा करने से आपके पास स्‍टोरेज बढ़ेगा और सामान इधर उधर फैलने की बजाय बॉक्‍स में रखी रहेंगी.