Best Way To Stop Your Fruit From Molding: कई बार हम बाजार से अपना फेवरेट फल चुनकर खरीदते हैं लेकिन जब तक हम इसे खाने के लिए प्‍लेट में लेते हैं तब तक ये सूखकर मुरझाए से हो जाते हैं. यही नहीं, एक या दो दिनों में ही ये फ्रिज में रखे रखे ही सूख जाते हैं और इनका टेस्‍ट भी खराब हो जाता है. ऐसे में इन्‍हें डस्‍टबिन में फेंकने में भी अच्‍छा नहीं लगता. कई बार महंगे फलों के साथ भी ऐसा होता है. ऐसे में अगली बार इन फलों को खरीदने से हम बचने लगते हैं और चाहकर भी मन मसोस कर रह जाते हैं. लेकिन आपको बता दें कि अगर आप इनका स्‍टोरेज सही तरीके से करना सीख जाएं तो इस समस्‍या से आप बच सकते हैं.

क्‍यों मुरझा जाते हैं ये ईटदिसनॉटदैट के मुताबिक, दरअसल फलों में मौजूद पानी और ऑक्‍सीजन की मात्रा इसके जल्‍दी या देर से मुरझाने की वजह हो सकता है. इसके अलावा, आप किन फलों को किस तरह स्‍टोर कर रहे हैं या आपने कितना दिन पुराना फल खरीदा है, यह भी इस बात पर निर्भर करता है. उदाहरण के तौर पर, बेरीज बहुत जल्‍दी सूख या मुरझा जाते हैं क्‍योंकि इनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है.

इस तरह फलों को मुरझाने से रोकें

बेरीजब्‍लैक बेरीज, स्‍ट्रॉबेरीज, रैस्‍पबेरीज आदि फल काफी जल्‍दी सूखने लगते हैं. ये फल काफी महंगे भी होते हैं. ऐसे में इन्‍हें तुरंत सूखने से बचाने के लिए पहले ठंडे रनिंग वॉटर से धो लें. इसके बाद एक कटोरी में 1 कप विनेगर और 4 कप पानी डालें और इससे बेरीज को धो लें. अब इन्‍हें पोछकर स्‍टोर करें.

केला

केला भी जल्‍दी खराब होने लगता है. इसकी वजह इसमें मौजूद एथेलिन तत्‍व है. आप इसे लंबे समय तक ताजा रखने के लिए धागे की मदद से इसे खुली जगह पर टांग दें. ऐसी जगह टांगें, जहां हवा का बहाव अच्‍छा हो.

सेवसेव को अगर आप काट कर रखेंगे तो ये काले होने लगते हैं. ऐसे में आप सेव को कभी भी काटकर ना रखें. बेहतर होगा कि आप फल खरीदते समय यह देखें कि इसके छिलके कटे फटे तो नहीं हैं. इसके अलावा, इन्‍हें पके हुए फलों के आसपास ना रखें.