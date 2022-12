साफ-सफाई के लिए करें ब्लीच का इस्तेमाल, चुटकियों में आसान बन जाएंगे घर के ये काम

Tips to use bleach for household works: सर्दी के मौसम में घर के काम निपटाना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होता है. वहीं रोजमर्रा के काम खत्म करने के लिए लोगों को न चाहते हुए भी घंटों पानी में रहना पड़ता है. ऐसे में ब्लीच का उपयोग (Bleach uses) आपके लिए बेस्ट हो सकता है. जी हां, सर्दियों में कुछ खास तरीकों से ब्लीच का इस्तेमाल कर आप घर के कई कामों को चुटकियों में आसान बना सकते हैं.

घर को क्लीन करने के लिए लोग कई हार्ड कैमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं. इसके बावजूद घर को चमकाना ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है. इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं होम क्लीनिंग में ब्लीच का इस्तेमाल करने के कुछ टिप्स, जिनकी मदद से आप कम मेहनत में घर को मिनटों में चमका सकते हैं.

साफ-सफाई में ऐसे करें ब्लीच का इस्तेमाल

ब्लीच से तैयार करें डिसइंफेक्ट स्प्रे

सर्दियों में घर के सील्ड टाइल, वुडन फर्नीचर और प्लास्टिक की चीजों को साफ करने के लिए आप ब्लीच से डिसइंफेक्ट स्प्रे तैयार कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए 2 कप पानी में 1 चम्मच ब्लीच मिक्स करें. अब इस मिक्सचर को स्प्रे बोतल में भरकर होम क्लीनिंग में इस्तेमाल करें. इससे आपका घर साफ और जर्म्स फ्री बन जाएगा.

फंगस से छुटकारा पाएं

सर्दियों के मौसम में घर के कई कोनों में फंगस यानी फफूंदी लग जाती है. ऐसे में आप ब्लीच की मदद से फंगस को आसानी से गुडबाय कह सकते हैं. इसके लिए पानी में ब्लीच घोल लें. अब बाथरूम के टाइल्स और अन्य जगहों पर लगी फफूंदी पर इस घोल को डालें और 15 मिनट बाद धो लें. इससे घर में लगी फफूंदी तुरंत गायब हो जाएगी.

लिनेन को क्लीन करें

सर्दियों में लिनेन को चमकाना काफी डिफिकल्ट टास्क होता है. ऐसे में ब्लीच का इस्तेमाल करके आप इस काम को आसान बना सकते हैं. इसके लिए वॉशिंग मशीन में ब्लीच के साथ 1/3 डिटर्जेंट मिक्स करें. अब लिनेन को इसमें धोकर नॉर्मल तरीके से वॉश कर लें. इससे आपका लिनेन बिल्कुल सफेद और नया दिखने लगेगा.

फ्रेश रहेंगे फूल

होम डेकोरेशन में फूलों का इस्तेमाल कॉमन होता है. मगर घर को सजाने के कुछ समय बाद फूल मुरझाने लगते हैं. ऐसे में फूलों को नीचे से डायगोनल शेप में कट करें. अब ठंडे पानी में ¼ ब्लीच मिलाकर फूलों को इसमें डाल दें. इससे आपके फूल लम्बे समय तक फ्रेश और तरो-ताजा नजर आएंगे.

इन गलतियों को करें अवॉयड

घर की सफाई करते समय ब्लीच का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करना बेहतर रहता है. ऐसे में ज्यादा ब्लीच यूज करने से आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है. वहीं होम क्लीनिंग में ब्लीच का उपयोग करने से पैच टेस्ट जरूर करें लें. साथ ही ब्लीच को बच्चों से दूर रखें.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)