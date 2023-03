How To Buy Sunglasses For Your Face: गर्मी के दिनों में धूल और धूप से बचने के लिए हम तरह तरह की चीजों का इस्‍तेमाल करते हैं. इन्‍हीं में से एक जरूरी चीज है सनग्‍लास. यह हमारी आंखों और आसपास की स्किन को यूवी किरणों से प्रोटेक्‍ट करने का काम करता है. अगर आप सही सनग्‍लास चुनें तो ये आपके पर्सनैलिटी में भी चार चांद लगाने का काम करता है. ऐसे में अगर आप नया सनग्‍लास खरीदने वाले हैं तो कुछ टिप्‍स को जरूर फॉलो करें. इनकी मदद से आप बेहतर सनग्‍लास खरीद सकेंगे और खरीदने के बाद किसी तरह का पछतावा भी नहीं होगा.

इस तरह चुनें सही शेप- सनग्लास खरीदते समय आपको अपने फेस के शेप को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है. मसलन, राउंड चेहरे पर प्वाइंटेड, रेक्टेंगुलर और स्क्वेयर सनग्लास सूट करता है. इसी तरह ओवल चेहरे पर एविएटर और रिफ्लेक्ट ग्लासेस अच्‍छी लगती है. ऐसे फेस वाले आसानी से रेक्टेंगुलर, ओवल या राउंड फ्रेम पहन सकते हैं. स्‍कायर फेस है तो आप कलर फ्रेम वाले ग्लासेस, ओवल, राउंड और टियर ड्रॉप शेप वाले फ्रेम, फ्रेमलेस और कैट आई सनग्लासेस को बिना सोचे खरीद सकते हैं. एविएटर्स भी इन पर अच्‍छा लगेगा. हार्टशेप फेस पर एविएटर्स, फ्रेमलेस ग्लासेस, न्यूट्रल कलर फ्रेम्स और यहां तक कि छोटे फ्रेम्स भी अच्छे लगेंगे. जबकि ट्राएंगुलर फेस पर राउंड ग्लासेस, एविएटर्स, कैट आई ग्लासेस और ट्रांसपेरेंट या फ्रेमलेस ग्लासेस अच्‍छा लगता है.

फ्रेम का मेटेरियल हो सही- अगर आप समर के लिए सनग्‍लास खरीद रहे हैं तो फ्रेम का मेटेरियल भी आपको सोच समझ कर चुनना चाहिए. अगर आप हेवी सनग्लास खरीदते हैं तो इससे पसीना आने की संभावना बढ़ जाएगी. गॉगल्स फ्रेम का मेटीरियल अपने कंफर्ट के हिसाब से ही चुनें. दरअसल, स्टील के फ्रेम धूप में गर्म होकर आपकी स्किन को जला सकती है या दाग छोड़ सकती है. इसलिए बेहतर होगा कि आप पॉलीकार्बोनेट, प्लास्टिक या नायलॉन टाइटेनियम का फ्रेम ही चुनें.

सही हो फ्रेम का साइज- आप जब भी सनग्लास खरीदें तो यह जरूर ध्‍यान दें कि फ्रेम आपके चेहरे के साइज के लिए सही हो. अगर ये बड़ा होगा तो ढ़ीला लगेगा और छोटा होगा तो अनकंफर्टेबल लगेगा. इसलिए हमेशा सनग्‍लास को पहनकर जरूर चेक करें और झुककर देखें कि ये गिर तो नहीं रहा.

