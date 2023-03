वॉशिंग मशीन का करते हैं इस्तेमाल, 6 आसान ट्रिक्स का करें इस्तेमाल, कपड़ों रहेंगे बेदाग और चमकदार

How to Wash Clothes in Washing Machine: कपड़े धोने के लिए ज्यादातर लोग वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं. बेशक वॉशिंग मशीन (Washing machine) में कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं. मगर मशीन में कपड़े धोते समय लोग अक्सर कुछ गलतियां कर देते हैं. जिससे कपड़ों में दाग या फिर सर्फ रह जाता है. ऐसे में अगर आप चाहें तो कुछ आसान तरीकों की मदद से कपड़ों पर लगे दागों को चुटकियों में रिमूव कर सकते हैं.

दाग लगने से ना सिर्फ कपड़ों का लुक खराब हो जाता है बल्कि इसे मिटाने के लिए भी आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है. इसलिए हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के कुछ टिप्स, जिसे फॉलो करके आप कपड़ों को बेदाग बनाने के साथ-साथ रिंकल फ्री भी बना सकते हैं.

सीमित मात्रा में सर्फ डालें

कपड़ों को चमकाने के लिए कुछ लोग वॉशिंग मशीन में ढेर सारा सर्फ डाल देते हैं. जिससे पानी में धोने के बाद भी कपड़ों में सर्फ रह जाता है और कपड़ों पर दाग दिखने लगता है. इसलिए कपड़े धोते समय चम्मच से नाप कर मशीन में सर्फ डालें. इससे कपड़ों पर सर्फ नहीं जमेगा और कपड़ा भी बेदाग बना रहेगा.

सर्फ को अच्छी तरह घोलें

वॉशिंग मशीन में सर्फ डालने के तुरंत बाद कपड़े डालने से बचें. ऐसे में सर्फ और पानी डालकर मशीन को एक मिनट के लिए चला दें. इससे सर्फ पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा. जिसके बाद मशीन में कपड़े डालने पर सर्फ का दाग नहीं लगेगा.

नींबू और बेकिंग सोडा ट्राई करें

कपड़े से दाग मिटाने के लिए आप नींबू और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए बेकिंग सोडा में नींबू का रस डालकर पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को दाग वाली जगह पर लगाएं और 1 घंटे बाद कपड़े को साफ पानी से धो लें.

आइस क्यूब से मिटाएं सिकुड़न

कपड़े धोने के बाद इनमें सिकुड़न आ जाती है. ऐसे में वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाते समय आप इसमें कुछ आइस क्यूब्स मिक्स कर सकते हैं. इससे कपड़ों में सिकुड़न नहीं आएगी और कपड़े मुलायम बने रहेंगे.

सूखे तौलिए से सुखाएं कपड़े

कपड़ों को जल्दी सुखाने के लिए आप सूखे टॉवेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में कपड़ों को सूखे तौलिए में रखकर अच्छी तरह से कवर कर दें. 15-20 मिनट बाद कपड़ों का पानी तौलिए में अब्जॉर्ब हो जाएगा और कपड़ा जल्दी सूख जाएगा.

नेल फाइल की मदद लें

कपड़ों से गंदगी रिमूव करने के लिए आप नेल फाइल की मदद ले सकते हैं. ऐसे में दाग वाली जगह पर नेल फाइल रब करें. इससे कपड़ों में लगी गंदगी आसानी से रिमूव हो जाएगी.