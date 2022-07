केले के छिलके को डस्टबिन में फेंकने की जगह खूबसूरती बढ़ाने से लेकर गार्डनिंग तक में ऐसे करें यूज

Different Uses Of Banana Peels: केले को सुपर फूड माना जाता है. अनगिनत फायदों से भरे इस फल के छिलके में भी कई ऐसे तत्‍व होते हैं, जिन्‍हें अगर हम कुछ चीजों में इस्‍तेमाल करें तो काफी फायदा मिलता है. इसके अलावा भी केले के छिलके का कई इस्‍तेमाल है जिसे हम आज यहां बता रहे हैं.

वेबएमडी के मुताबिक, केले के छिलके में भरपूर मात्रा में विटामिन बी6, बी12, मैग्‍नीशियम, पोटैशियम, फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है. जिस वजह से ये हेल्‍थ के साथ-साथ स्किन और हेयर में भी इस्‍तेमाल किया जा सकता है. यही नहीं, आप केले के छिलकों को खाद की तरह भी इस्‍तेमाल कर सकते हैं और पौधों को अतिरिक्‍त पोषण दे सकते हैं.

केले के छिलके का इस्‍तेमाल

स्किन केयर के लिए अगर आप केले के छिलके को चेहरे पर मास्‍क की तरह इस्‍तेमाल करें, तो स्किन पर निखार आता है और झुर्रियां कम होती हैं. स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए केले के छिलकों का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा यह पिंपल्स के निशान को भी कम करता है.

बालों के लिएअगर आप केले के छिलके का पेस्‍ट बालों में लगाएं, तो इससे बाल हेल्दी बनने के साथ-साथ सॉफ्ट और शाइनी बनेंगे. इसमें मौजूद एंटीऑक्‍सीडेंट बालों को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत फायदेमंद है.

दांतों के लिएदांतों को सफेद रखने के लिए आप इसके छिलके का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. अगर आप हफ्ते में एक दिन इसे दातों पर रगड़ें तो दांतों का दर्द कम होगा और मसूड़े की सूजन में आराम मिलेगा.

फस्‍ट एड के लिएसनबर्न या कीड़े के काटने पर इसे स्किन पर रगड़ें. इसके अलावा सिरदर्द हो तो फ्रोजन केले के छिलके को अपने माथे पर रगड़ें.

सफाई के लिएचमड़े के जूते पर अगर दाग नज़र आ रहे हैं, तो आप केले के छिलके इस पर रगड़ें. जूते साफ हो जाएंगे. इसके अलावा चांदी के बर्तन को अगर चमकाना हो, तो आप इसका इस्‍तेमाल करें.

गार्डनिंग के लिएपौधों की खाद बनाने के लिए आप इसे एक बाल्‍टी में रोज स्‍टोर करें और इसमें पानी भर दें. इस पानी का इस्‍तेमाल आप खाद की तरह करें. गुलाब की झाड़ियों के नीचे आप इन छिलकों को रखें और इन पर मिट्टी डालें.

