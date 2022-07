हाथों को सैनिटाइज ही नहीं करता, कई काम आसान बना सकता है ‘हैंड सैनिटाइज़र’

Different Ways To Use Hand Sanitizer: कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए हम हैंड सैनिटाइजर का इस्‍तेमाल करते हैं. ये हमें किसी भी तरह के संक्रमण से बचाने में मदद करता है. फिर चाहे बच्‍चे हों या महिलाएं, हर किसी के पास हैंड सैनिटाइजर हमेशा साथ में होता ही है. लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि आप इस हैंड सैनिटाइजर की मदद से अपने कई काम आसान बना सकते हैं? जी हां, आप चाहें तो इमरजेंसी में हैंड सैनिटाइजर की मदद से अपने चश्‍में की सफाई भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने मेकअप को भी ठीक करने में इसका इस्‍तेमाल कर सकते हैं. तो आइए आज हम आपको बताते है कि आप हैंड सैनिटाइजर का इस्‍तेमाल किन किन काम को करने में कर सकते हैं.

साफ करें मेकअप ब्रश गंदे मेकअप ब्रश का इस्तेमाल स्किन पर कई तरह के संक्रमण या पिंपल्‍स की वजह बन सकता है. ऐसे में अगर आपका मेकअप ब्रश गंदा हो गया है और आप इसे साबुन से नहीं धो सकते हैं तो हैंड सैनिटाइजर का इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

मोबाइल की सफाई

मोबाइल को कभी भी गीले कपड़े या पानी की किसी चीज से साफ नहीं किया जा सकता. ऐसे में अगर आपका मोबाइल स्‍क्रीन गंदा हो गया है और आपको देखने में दिक्‍कत आ रही है तो आप तुरंत हैंड सैनिटाइजर से इसे वाइप कर सकते हैं.

लिपस्टिक के दाग को हटाएं अगर आपकी ड्रेस पर लिपस्टिक के निशान पड़ गए हैं तो आप इस पर तुरंत हैंड सैनिटाइजर स्‍प्रे करें और रगड़ते हुए साफ करें. इससे दाग काफी हल्‍के हो जाएंगे.

स्टीकर हटाने मेंनए बर्तनों या किसी चीज पर अगर स्टीकर लगा है तो इसे हटाने के लिए आप हैंड सैनिटाइजर का इस्‍तेमाल करें. इसके लिए आप स्टीकर वाली जगह पर थोड़ा सैनिटाइज़र लगाएं और स्टीकर को रगड़ते हुए हटाएं.

शीशे को करें साफ सैनिटाइज़र की मदद से आप शीशे की खिड़कियां और दरवाजे को साफ कर सकते हैं. इसके अलावा, आप मिरर की सफाई भी इससे कर सकते हैं.

परमानेंट मार्कर के निशानअगर व्हाइट बोर्ड से या किसी चीज पर परमानेंट मार्कर के निशान पड़ गए हैं तो आप सैनिटाइज़र के इस्तेमाल से मार्कर के निशान को साफ़ कर सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)