किचन में रखे-रखे प्याज से निकल आते हैं पौधे? आपकी ये 5 गलतियां हैं इसकी वजह, स्टोर करने का ये रहा सही तरीका

How To Store Onion For Long Time: प्याज का इस्‍तेमाल घर-घर में किया जाता है. यह ना केवल खाने के स्‍वाद को बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है. अधिक इस्‍तेमाल में आने की वजह से अधिकतर लोग एक बार में अधिक मात्रा में प्‍याज खरीदते हैं और इसे घर पर ही स्‍टोर करते हैं. समस्‍या ये भी होती है कि यह जल्‍दी खराब हो जाते हैं या इनमें से पौधे निकल आते हैं. इसकी वजहें कई हैं. अगर आप इनका सही तरीके से स्‍टोरेज करें तो इसे 6 से 8 महीने के लिए भी स्‍टोर किया जा सकता है. आइए जानते हैं प्याज को आप किस तरह से स्‍टोर कर सकते हैं.

अंधेरे में ना करें स्‍टोर- अगर आप चाहते हैं कि प्‍याज लम्बे समय तक स्टोर रहे तो आप इसे अंधेरी जगह पर स्‍टोर ना करें. यही नहीं, इसे ऐसी जगह पर स्टोर करें, जहां नमी या पानी ना हो. ऐसा करने से इनमें नमी नहीं आएगी और पौधे नहीं होंगे. बता दें कि 4 से 10°C पर प्याज का स्‍टोरेज सबसे अच्‍छा होता है.

प्लास्टिक में ना करें स्टोर- अक्‍सर हम बाजार से सब्जियां लाते हैं और उन्‍हें प्‍लास्टिक की थैलियों में ही रख देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा करने से प्याज से बदबू आ सकती है. बेहतर होगा कि आप इसे बांस की टोकरी या जालीदार बैग में ही रखें.

फ्रिज में ना रखें- प्‍याज को कभी भी फ्रिज में स्‍टोर ना करें. जब आप फ्रिज में प्‍याज रखते हैं तो ठंड, नमी की वजह से उन्‍हें अंकुरित होने का मौका मिल जाता है और इनमें पौधे हो सकते हैं. यह तेजी से खराब और चिपचिपे भी हो सकते हैं.

खराब प्‍याज ना खरीदें- जब भी प्‍याज खरीदें तो ऐसे प्‍याज ना चुनें जो गीले या नमी वाले हों. इस तरह के प्‍याज जल्‍दी खराब होते हैं और दूसरे प्‍याज को भी खराब कर देते हैं.

नायलॉन मोजे का करें इस्‍तेमाल- आप नायलॉन के लंबे मोजे या स्‍टॉकिंग में प्‍याज को स्‍टोर कर टांग सकते हैं. ऐसा करने से लंबे समय तक ये खराब नहीं होगा और इसमें हवा भी लगती रहेगी. ये नमी से भी बचे रहेंगे.

पेपर बैग्स में करें प्याज स्टोर- आप प्‍याज को ब्राउन पेपर में या पेपर बैग्स में भी लपेट कर स्‍टोर कर सकते हैं. ऐसा करने से ये पेपर प्याज की नमी को खींचता रहेगा और ये चिपचिपे नहीं होंगे. आप इनमें छोटे-छोटे होल भी कर सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)