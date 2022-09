घर के पौधों में कीड़े लग गए हैं तो ये आसान टिप्स आएंगे बेहद काम

Tips to get rid of Plants Bugs : घर में लगे हरे-भरे पौधे घर की शान होते हैं जो घर की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ-साथ फ्रेश ऑक्सीजन देने का काम भी करते हैं. अक्सर कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनके घर के पौधे कीड़े लगने के कारण बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं या सूख जाते हैं. पौधों में कीड़े लगने का कोई विशेष कारण नहीं होता है कई बार ज्यादा पानी देने या मौसम में बदलाव के कारण पौधों में कीड़े लग सकते हैं. घर के गार्डन को हरा-भरा रखने के लिए आपको उसमें लगे छोटे-छोटे पौधों को घर का एक सदस्य समझकर उनकी देखभाल करनी चाहिए. कीड़े लगने पर अधिकतर पौधों के पत्ते पीले हो जाते हैं और जड़े सूख जाती हैं. पौधों में लगने वाले कीड़े पौधों को सुखाने के साथ-साथ मिट्टी को भी दूषित कर सकते हैं. हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ आसान टिप्स जिनसे आप अपने घर के पौधों की सही देखभाल कर सकते हैं.

घर के पौधों में कीड़े लगने पर अपनाएं यह आसान टिप्स :

हल्दी का इस्तेमाल :

हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं जो कीड़ों को खत्म करने में काफी मददगार साबित हो सकती है.जिन पौधों पर कीड़े लग गए हैं उसकी मिट्टी में हल्दी का पाउडर अच्छे से मिक्स कर दें. हल्दी को पानी में घोलकर पौधे की पीली और सुखी हुई पत्तियों पर छिड़काव भी कर सकते हैं.

नीम की पत्तियों का इस्तेमाल :

कीड़ों के लिए नीम रामबाण का काम करता है, पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए नीम की ताजी पत्तियों को पानी में उबालकर नीम का रस तैयार कर लें और पूरे पौधे पर स्प्रे बोतल की मदद से छिड़क दें. सभी पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए नीम का रस तीन दिन में एक बार छिड़क सकते हैं.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

वर्क फ्रॉम होम है तो ऐसे सजाएं ऑफिस कॉर्नर आगे देखें… अंडे के छिलकों का इस्तेमाल :

पौधों में कीड़े लगने पर अंडे के छिलकों का इस्तेमाल काफी कारगर माना जाता है. अंडे के छिलकों को अच्छी तरह साफ करलें और छिलकों का चूरा यानी पाउडर बनाकर मिट्टी में मिला दें. कीड़ों को खत्म करने के लिए अंडे के छिलकों के साथ चुटकी भर बेकिंग पाउडर भी मिला सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

ये भी पढ़ें: किचन सिंक हो गया है ब्लॉक तो ये तरीके आएंगे काम, मिनटों में हो जाएगी क्लीनिंग

ये भी पढ़ें: मानसून में किचन को ऐसे रखें स्मैल फ्री, बदबू दूर करने के लिए अपनाएं ये टिप्स