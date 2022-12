आसान टिप्स, जिन्हें अपनाकर छोटे गमले में उगा सकते हैं हरी मिर्ची का पौधा

How To Grow Green Chilli Plant At Home– खाने को स्वादिष्ट बनाने वाली हरी मिर्च लगभग हर एक घर में रोज खाना बनाते हुए इस्तेमाल की जाती है. हरी मिर्च खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के अनुसार हरी मिर्च में प्रोटीन, आयरन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट जैसे कई अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं. सही तरीके से नियमित हरी मिर्च का सेवन करने से दांत मजबूत रहते हैं और आंखों की रोशनी बढ़ती है. यूं तो हरी मिर्च आसानी से हर जगह उपलब्ध होती है, लेकिन फिर भी कई लोग हरी मिर्च को अपने घरों में उगाना पसंद करते हैं और उगाते हैं. क्योंकि घर में उगाई गई फ्रेश और ऑर्गेनिक हरी मिर्च स्वाद में काफी अलग और अच्छी होती है. अगर आप भी अपने घर में हरी मिर्च के पौधे को उगाना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद आसान टिप्स.

हरी मिर्च को उगाने के लिए आसान टिप्स

पौधे के लिए मिट्टी तैयार करें –हरी मिर्च के पौधे को उगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी तैयार करलें, आपको दोमट मिट्टी में गोबर की ऑर्गेनिक खाद और रेत मिलकर अच्छे से मिक्स कर लेना है. इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद धूप में कुछ देर सुखाकर गमले में भर लें.

पौधा उगाने की तैयारी करें –मिट्टी को गमले में भरने के बाद, उसमें पानी डाल कर मिट्टी को अच्छे से गिला कर लें, कुछ देर बाद जब मिट्टी नम हो जाए तब उसमें अच्छी क्वालिटी के बीज गाड़ दें. ध्यान रखें मिट्टी में केवल आधा इंच अंदर ही बीजों को गाड़ना है. बीजों में बहुत ज्यादा पानी ना डालें केवल हल्का छिड़काव कर सकते हैं.

पर्याप्त धूप और पानी का ख्याल रखें –मिर्ची के पौधे को सही ग्रोथ के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और धूप की आवश्यकता होती है. इसीलिए हर रोज पौधे को थोड़ा बहुत पानी डालते रहें और गमले को अच्छी धूप वाले स्थान पर ही रखें. पौधे में ज्यादा पानी ना डालें, ऐसा करने से पौधे की जड़े गल सकती हैं.

पौधे में ऑर्गेनिक खाद और कीटनाशक डालें –मिर्च के पौधे में ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालने से पौधे की ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है और मिर्ची जल्दी आने लगती है. मिर्ची के पौधे में कीट लगने का खतरा रहता है जिससे मिर्च गलने लगती हैं और पत्तियों में धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं. इसीलिए पौधे में कीटनाशक डालना भी जरूरी है, पौधे को कीट से बचाने के लिए नीम को पानी में उबालकर छिड़काव कर सकते हैं.