पैरों की बदबू से हैं परेशान तो इन 5 तरीकों से पाएं इससे छुटकारा

Easy Steps To Get Rid Of Smelly Feet: कई लोगों की ये समस्‍या होती है कि उनके तलवों में बहुत अधिक पसीना आता है और जैसे ही वे जूते खोलते हैं, पूरे कमरे में बदबू फैल जाती है. इसकी वजह से उनके मोजों में भी बदबू हो जाती है. इसकी वजह से कई बार शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है. पैरों से आने वाली बदबू को ब्रोमिहाइड्रोसिस भी कहा जाता है. यह दरअसल एक खास तरह के बैक्‍टीरिया पनपने की वजह से होता है. ऐसे में आप बेहतर हाइजीन हैबिट को अपनाकर इस समस्‍या को दूर कर सकते हैं. यहां हम आपको बताते हैं कि आप पैरों से आने वाली बदबू को किस तरह दूर कर सकते हैं.

पैरों की बदबू को दूर करने के उपाय

जूतों को रखें साफ अगर आप लेदर शूज पहनते हैं तो इन्‍हें हर कुछ दिनों में धूप दिखाएं और हो सके तो ड्राई वॉश कराएं. जबकि कपड़े के जूतों को हर वीक जरूर साफ करें. आप अपने मोजों को रोज क्‍लीन करें. ऐसा करने से पैरों से बदबू नहीं आएगी.

विनेगर का करें इस्‍तेमाल एक बाल्‍टी में आप गुनगुना पानी लें और उसमें एक कप विनेगर डाल लें. अब अपने पैरों को इस पानी में थोड़ी देर के लिए डुबोकर रखें. 10 मिनट बाद पैरों को निकालें और पोछ लें. ऐसा करने से बड़ी आसानी से पैरों की दुर्गंध दूर हो जाएगी.

चाय पत्‍ती का करें इस्‍तेमाल पैरों की बदबू को दूर करने के लिए आप चाय की पत्तियों का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. आप एक बाल्‍टी में गर्म पानी रखें और इसमें उबली हुई चाय की पत्तियों को डालें. अब 20 से 30 मिनट तक पैरों को इसमें डुबोकर रखें.

एंटी बैक्‍टीरियल साबुन से करें साफ पैरों की दुर्गंध को दूर भगाने के लिए आप खुशबूदार साबुन की बजाय एंटीबैक्‍टीरियल साबुन का इस्‍तेमाल करें.

हेल्‍दी डाइट लें अगर आपके पैरों से बदबू आती है तो आप अधिक से अधिक पानी पियें और भोजन में में प्याज, लहसुन का काम से कम इस्‍तेमाल करें. ऐसा करने से पैरों से बदबू कम आ सकती है.