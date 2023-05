स्किन केयर में इस्तेमाल करते हैं गुलाब जल? घर पर ऐसे करें तैयार, त्वचा को मिलेंगे कई बेहतरीन फायदे

How to Make Rose Water at Home: गुलाब जल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर स्किन केयर के लिए किया जाता है. लेकिन बाजार में मिलने वाला गुलाब जल ज्यादातर केमिकल बेस्ड ही होता है. ऐसे में कई बार आपको अपनी स्किन पर वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, जिसके लिए आप त्वचा पर रोज वॉटर (Rose water) का इस्तेमाल करते हैं. ,

दरअसल गुलाब जल में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से रोज वॉटर का इस्तेमाल केवल स्किन केयर में ही नहीं बल्कि बहुत बार सेहत के लिहाज से भी किया जाता है. ऐसे में आज हम आपको घर पर आसानी के साथ गुलाब जल बनाने का तरीका बताते हैं. जो बिना केमिकल वाला एकदम प्योर होगा और आपको बेहतरीन रिजल्ट भी देगा.

इन फूलों का इस्तेमाल करें

गुलाब जल बनाने के लिए वैसे तो आप गुलाब के किसी भी रंग के फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर होता है लाल रंग के देसी गुलाब से रोज वॉटर तैयार करना. इसलिए कोशिश करें कि गुलाब जल बनाने के लिए लाल रंग के देसी गुलाब का ही इस्तेमाल करें. ये बाजार में आसानी के साथ कम कीमत पर मिल जाते हैं.

गुलाब जल बनाने का तरीका

गुलाब जल बनाने के लिए सबसे पहले लगभग तीस-चालीस लाल देसी गुलाब के फूलों को धो कर साफ कर लें. फिर इनकी पंखुड़ियों को अलग कर लें और इनको किसी सूती कपड़े पर रख कर इनका पानी सूख जाने दें. अब किसी पैन में एक गिलास पानी गर्म होने के लिए गैस पर रखें और इस दौरान गैस की फ्लेम को लो रखें.

जब पानी गुनगुना हो जाये तो गुलाब की इन पंखुड़ियों को पानी में डाल कर तब तक पकायें जब तक पानी आधा न रह जाये. आप देखेंगे कि गुलाब के पंखुड़ियों का रंग पानी में आ चुका होगा, आपका गुलाब जल बन कर तैयार है. अब गुलाब जल को ठंडा करके किसी स्प्रे बॉटल में भर लें और जरूरत पर रोज वॉटर का इस्तेमाल करें.

गुलाब जल के फायदे

स्किन केयर में गुलाब जल का इस्तेमाल करने से स्किन ग्लोइंग बनती है. साथ ही इसके इस्तेमाल से त्वचा मॉश्चराइज होती है और कील मुंहासों की दिक्कत से भी निजात मिलती है. रोज वॉटर फाइन लाइंस की दिक्कत को दूर करने में भी मदद कर सकता है और अंडर आई सर्कल्स से निजात दिलाने में भी सहायता करता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)