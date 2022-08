सिरके की मदद से किचन की गंदगी हो जाएगी खत्म, ये टिप्स आजमाएं

Use Of Vinegar In Cleaning : घर को साफ़ रखने के लिए हम कई तरह के नुस्खे अपनाते रहते हैं, लेकिन जब बात किचन में जमी ज़िद्दी चिकनाई और गंदगी को साफ करने की आती है तो पसीने छूट जाते हैं. लेकिन हमारे किचन में ऐसी कई चीजें मौजूद होती है, जिनके इस्तेमाल से घर की सफाई आसान हो सकती है. सफाई के लिए बेकिंग सोडा के साथ सिरके का इस्तेमाल भी काफी कारगर साबित होता है. सिरका आमतौर पर सबके किचन में पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ किचन की जटिल गंदगी को साफ करने में भी किया जा सकता है. सिरके में एसिड लेवल हाई होता है जो फर्श पर जमी ज़िद्दी चिकनाई को आसानी से साफ कर सकता है. आइए जानते हैं, सिरके के इस्तेमाल से कैसे आप किचन की गंदगी को आसानी से साफ कर सकते हैं.

किचन की सफाई में ऐसे करें सिरके का इस्तेमाल :

ओवन और गैस बर्नर की सफाई :

गैस पर अक्सर खाना बनाते समय सब्जी, दाल गिर जाती हैं और उसके दाग पड़ जाते हैं,उसे साफ करने के लिए सिरके में पानी मिलाकर 15 मिनट के लिए गैस पर डाल दें और कपड़े से पोंछ दें. ओवन को साफ करने के लिए सिरके वाले पानी में कपड़े को भिगोकर उससे पोंछ दें.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

गुणों से भरपूर जैतून तेल से जुड़ी दिलचस्प बातें आगे देखें…

सिंक को ऐसे साफ करें :

गंदगी और मैल के कारण बंद सिंक को खोलने के लिए व्हाइट विनेगर और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले सिंक ड्रेन में बेकिंग सोडा डालें, उसके बाद उसमें एक कप सफेद सिरका डालें. इन दोनों के मिश्रण से पाइप में एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे पाइप की सारी गंदगी मिनटों में साफ हो जाती है.

इसे भी पढ़ें: शिया बटर हो सकता है आपकी स्किन के लिए फायदेमंद, जानें इसके अन्य लाभ

इसे भी पढ़ें: इस तरह करें अंडे का इस्तेमाल, चमक उठेगी स्किन और बाल

केबीनेट्स को साफ करें :

सिरका एक नेचुरल क्लींजर है खाने के धुएं से केबीनेट्स में गंदगी जमने लगती है और इसे साफ करने के लिए दो कप पानी में विनेगर और एक चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर स्प्रे करे और उसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें फिर एक साफ कपड़े से पोंछ लें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)