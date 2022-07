घर पर बैम्बू प्लांट लगाते समय इस तरह तैयार करें मिट्टी, महीनेभर में दिखने लगेगी ग्रोथ

How To Prepare Soil For Bamboo Plant: गुड लक प्लांट के नाम से मशहूर बैम्‍बू प्‍लांट फेंगशुई में सुख-शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि लोग इसे घर में रखना पसंद करते हैं. बाजार में वैसे तो ये काफी आसानी से उपलब्‍ध हैं लेकिन इन्‍हें लगाना आसान नहीं है. दरअसल, इसको लगाने के लिए मिट्टी को सही तरीके से तैयार करना बहुत जरूरी होता है. अगर आप सही तरीके से मिट्टी तैयार नहीं करते हैं, तो आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और जल्‍द ही ये सूखने लगेगा. ऐसे में अगर आप घर पर बैम्‍बू प्‍लांट लगाने की सोच रहे है तो कुछ बातों को जरूर ध्‍यान में रखें.

पानी या मिट्टीदरअसल, बैम्बू प्लांट को पानी या मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है. इसलिए आप पहले ही सुनिश्‍चित कर लें कि आप इसे किसमें लगाकर रखना चाहते हैं.

सही मिट्टी का करें इस्‍तेमालनर्सरी से आप बैम्‍बू प्‍लांट के लिए खास मिट्टी खरीदें तो ये पौधे के लिए बेहतर होता है. इसमें उचित खाद और उपजाऊ मिट्टी का इस्‍तेमाल करना जरूरी होता है.

बीज इस तरह करें प्‍लांटआप बीज को मिट्टी में 4 से 5 इंच की गहराई में अच्छी तरह से दबा दें और हल्‍की मिट्टी इस पर डालकर पानी दें. अधिक पानी देने से बीज सड़ सकता है. जबकि खराब मिट्टी में बीच में कीड़ा लग सकता है.

इस तरह बनाएं मिट्टीआप मिट्टी के ph लेवल का ध्यान रखें साथ ही मिट्टी में निश्चित रूप से पोषक तत्व मिलाते रहें. मसलन, सही मात्रा में खाद, पीट, नाइट्रलाइज चूरा या छाल चिप्स आदि. ये सभी मिट्टी में नमी बनाए रखने, मिट्टी को अम्लीकृत करने और पौधों को पोषण देने के लिए जरूरी होता है.

बैम्बू प्लांट लगाने का तरीकासबसे पहले आप बैम्बू के बीज या फिर कटिंग लें और छेद वाला गमला लें. अब आप गमले में आधा कोको-पीट और आधा वर्मी कम्पोस्ट अच्छी तरह मिलाकर भर दें. इसके बाद बीज को गमले में लगा दें और फिर इसमें सही मात्रा में पानी डाल दें. आपका गमला तैयार है. इस तरह आप अपने गार्डन में बैम्बू का पौधा आसानी से लगा सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)