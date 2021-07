ये 3 चीजें एसिडिटी से देंगी तुरंत राहत, जानें

Tips To Get Instant Relief From Acidity: आज कल एसिडिटी (Acidity) की दिक्कत बेहद आम है. जिसकी वजह से सीने में जलन, गैस, खट्टी डकार और पेट में दर्द जैसी दिक्कत होती हैं. इससे निजात पाने के लिए लोग तरह-तरह की दवाओं (Medicine) का सेवन करते हैं, जिनसे इंस्टेंट रिलीफ मिल तो जाता है लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स का खतरा बना रहता है. लेकिन एसिडिटी से राहत पाने के लिए अगर आप यहां बताई जा रही इन घरेलू चीजों की मदद लेते हैं तो एसिडिटी की दिक्कत से इंस्टेंट रिलीफ (Instant relief) भी पा सकते हैं. साथ ही किसी तरह के साइड इफेक्ट्स के खतरे से भी बचे रह सकते हैं. आइए जानते हैं कि एसिडिटी की परेशानी से इंस्टेंट रिलीफ पाने के लिए किन चीजों की मदद ली जा सकती है.

गुड़ देगा राहत

एसिडिटी की दिक्कत से इंस्टेंट रिलीफ के लिए गुड़ की मदद ली जा सकती है. इसके लिए आप खाने के बाद गुड़ का सेवन कर सकते हैं या फिर इसको पानी में उबालकर भी इस पानी का सेवन कर सकते हैं. गुड़ में काफी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, आयरन, पोटैशियम और कॉपर जैसे गुण होते हैं. जो एसिडिटी की दिक्कत को दूर करने में मदद करते हैं. गुड़ पेट में म्यूकस का उत्पादन करता है. म्यूकस पेट में मौजूद एक चिकनी परत होती है जो पेट के बाहरी और अंदरूनी परत को पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव से सेफ रखती है.

दालचीनी की चाय करेगी मदद

दालचीनी की चाय एसिडिटी की दिक्कत से इंस्टेंट रिलीफ देती है. इस से राहत पाने के लिए आप एक गिलास पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर अच्छी तरह उबाल लें. अगर आप चाहें तो मिठास के लिए इसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला लें. अब आप इस चाय का सेवन करें, ये आपको एसिडिटी से इंस्टेंट रिलीफ देगी.

अजवाइन का करें इस्तेमाल

एसिडिटी की दिक्कत को दूर करने के लिए आप अजवाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ये आपको इंस्टेंट रिलीफ देगी और सीने में जलन, खट्टी डकार, गैस और पेट दर्द से राहत देने के साथ ही हाज़मे को दुरुस्त रखने में भी मदद करेगी. इसके लिए आप एक चम्मच अजवाइन को पीसकर इसका सेवन कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो अजवाइन को भूनकर भी इसका सेवन कर सकते हैं या फिर पानी में उबालकर भी इस पानी को पी सकते हैं.