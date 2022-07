दूसरों से अपनी तुलना कर रहते हैं परेशान? जानें, इस आदत को बदलने का तरीका

Habit Of Comparison With Others: ज्यादातर लोगों में एक आदत कॉमन है और वो है अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने यानी तुलना करने की. कोई अपने आप को कम आंकता है तो कोई दूसरे की खुशियों से जलता है. हर व्यक्ति एक-दूसरे से अलग होता है तो क्यों हम दूसरे से तुलना कर परेशान होते हैं? दूसरों से तुलना करने से न सिर्फ हम अपना नुकसान कर बैठते हैं बल्कि मन में दूसरों के प्रति जलन, ईष्या के साथ नकारात्मक विचार भी घर करने लगते हैं.

तुलना करना एक सौभाविक प्रक्रिया है जो ज्यादातर लोगों में होती है लेकिन इस आदत को बदला जा सकता है. यदि हम खुद पर भरोसा करें और अपनी गलतियों से सीख लें तो इस परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है.

ऐसे पाएं इस आदत से छुटकारा

स्वयं से करें तुलना

साइकलॉजी टुडे के अनुसार व्यक्ति यदि स्वयं से तुलना करना सीख जाए तो वह दूसरों से तुलना करने से स्वयं को बचा पाएगा. स्वयं से तुलना करने पर अपनी कमियां और खामियां सुधारने का समय मिलेगा. इससे आप नई चुनौतियों का मुकाबला डटकर कर पाएंगे.

सोशल मीडिया से लें ब्रेक

कई बार हम सोशल मीडिया पर दोस्तों को हंसते, मुस्कुराते या तरक्की करते हुए देखते हैं तब हम उनसे अपने को कंपेयर करने लगते हैं. आपको यह समझना चाहिए कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉम है यहां ज्यादातर लोग केवल दिखावे के लिए अपने पोस्ट शेयर करते हैं. हो सकता है कि उनकी सच्चाई कुछ और हो. तुलना करने की अपनी आदत से छुटकारा पाने के लिए जरूरी है कि आप कुछ दिन सोशल मीडिया से ब्रेक ले लें.

खुद को करें मोटिवेट

दूसरों से तुलना करने के चक्कर में हम गलती से ही सही लेकिन खुद का नुकसान कर बैठते हैं. तुलना करने में इतना खो जाते हैं कि धीरे-धीरे नेगेटिव बन जाते हैं. इसलिए अगर आप दूसरे से तुलना करना ही चाहते हैं तो उनकी अच्छी आदतों से सीखें. स्वयं को ऐसा बनने के लिए मोटिवेट करें. स्वयं को मोटिवेट करेंगे तो तुलना करने की आदत को जल्द ही अलविदा कर पाएंगे.