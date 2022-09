How To Check Purity of Desi Ghee: भारतीय किचन में देसी घी का एक अपना महत्‍व है. इसका इस्‍तेमाल खाने को स्‍वादिष्‍ट बनाने से लेकर परिवार को सेहतमंद बनाने के लिए हजारों साल से किया जाता रहा है. त्‍योहारों में पकवान बनाना हो या छोटे बच्‍चे की मालिश करनी हो, गाय का देसी घी कई तरह से हमारे जीवन से जुड़ा है लेकिन इन दिनों देसी गाय के घी के नाम पर कई नकली प्रोडक्‍ट्स मार्केट में मिल रहे हैं. इनका सेवन सेहत को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान कर सकता है और खाने के स्‍वाद को भी बिगाड़ सकता है.

स्‍लर्प के मुताबिक, आप घर पर मिलावटी गाय के घी की पहचान काफी आसानी से खुद भी कर सकते हैं. तो आइए यहां हम आपको बताते हैं कि आप घर पर देसी घी की शुद्धता को किस तरह परख सकते हैं और असली नकली की पहचान कर सकते हैं.

घर पर इस तरह करें देसी घी की शुद्धता की पहचान

टेम्‍परेचर से करें पहचान देसी शुद्ध घी हीट को लेकर काफी अधिक संवेदनशील होता है. इसकी परख करने के लिए आप अपनी चुटकी में या हथेली पर घी को रखें. अगर ये पल भर में पिघल जाए तो ये शुद्ध है.

नमक से करें परख आप एक चम्‍मच घी को पिघला लें और इसमें चुटकी भर नमक मिलाएं. अगर इसका रंग हल्‍का बैंगनी हो रहा है तो जान लीजिए कि इसमें स्‍टार्च की मिलावट है जो सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है.

चीनी का इस्‍तेमाल आप एक जार में एक चम्‍मच घी पिघलाकर डालें और उसमें थोड़ी सी चीनी डालें. अब इसे अच्‍छी तरह से बंद कर हिलाएं और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें. अगर घी में वेजिटेबल ऑयल मिलाया गया है तो जार के नीचे लाल रंग नजर आएगा.

गर्म कर पहचानेंएक टी स्‍पून घी को गैस पर गर्म करें. अगर ये तुरंत मेल्‍ट हो जाता है तो यानी कि ये शुद्ध घी है लेकिन अगर इसे पिघलने में वक्‍त लग रहा है यानी कि ये मिलावटी है.

फ्रीजिंग टेस्‍ट एक जार में आप गाय का घी पिघलाकर भरें और फ्रीजर में रखें. कुछ घंटे बाद अगर इसमें लेयर नजर आने लगे तो समझिए कि ये मिलावटी घी है.