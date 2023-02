रूम फ्रेशनर का करते हैं इस्तेमाल, 3 नेचुरल चीजों से घर पर करें तैयार, मिनटों में महकने लगेगा हर कोना

How to Make Room Freshener at Home: घर को महकाने के लिए ज्यादातर लोग रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करते हैं. वहीं मार्केट में भी अलग-अलग फ्रेग्नेंस वाले रूम फ्रेशनर मौजूद रहते हैं. हालांकि बाजार में मिलने वाले रूम फ्रेशनर (Room freshener) काफी कॉस्टली भी होते हैं. जिसके चलते घर को महकाना आपके लिए महंगा ऑप्शन हो सकता है. ऐसे में अगर आप चाहें तो कुछ नेचुरल चीजों की मदद से घर पर भी रूम फ्रेशनर तैयार कर सकते हैं.

साफ और खुशबूदार घर भला किसे पसंद नहीं होता है. मगर कई बार काफी साफ-सफाई करने के बाद भी घर के कई कोनों की बदबू दूर नहीं होती है. तो आइए हम आपको बताते हैं होममेड रूम फ्रेशनर बनाने के कुछ आसान टिप्स, जिसे फॉलो करके आप पैसों की बचत करने के साथ-साथ घर को भी चुटकियों में महका सकते हैं.

फ्लावर्स का करें इस्तेमाल

गार्डन में खिले फूलों से रूम फ्रेशनर बनाकर आप घर को आसानी से महका सकते हैं. वहीं फ्लावर्स का रूम फ्रेशनर बनाने के लिए आप अपने पसंदीदा फूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. गुलाब का फूल कई लोगों का फेवरेट होता है. ऐसे में गुलाब के फूल से रूम फ्रेशनर बनाने के लिए पैन में पानी लें. अब गुलाब की पंखुड़ियों को पानी में डालकर कुछ देर तक उबालें और फिर गैस बंद कर दें. इस पानी को ठंडा होने के लिए साइड में रखें और फिर इसे छानकर स्प्रे बोतल में भर लें. आपका रोज फ्रेग्नेंस वाला रूम फ्रेशनर रेडी है.

एसेंशियल ऑयल की मदद लें

होममेड रूम फ्रेशनर बनाने के लिए एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल भी बेस्ट होता है. इसके लिए आप लैवेंडर, रोजमेरी, टी ट्री और जैसमीन जैसे अन्य एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में अपने फेवरेट खुशबू वाले एसेंशियल ऑयल को पानी में मिक्स करके स्प्रे बोतल में भर लें. अब इसे घर के सभी कोनों में स्प्रे करें. इससे आपका घर नेचुरली महकने लगेगा.

लौंग और दालचीनी ट्राई करें

नेचुरल रूम फ्रेशनर बनाने के लिए आप लौंग और दालचीनी की मदद ले सकते हैं. ऐसे में लौंग और दालचीनी को पानी में डालकर उबलने के लिए रख दें. अब इस पानी को ठंडा करके स्प्रे बोतल में भरे.

बस आपका नेचुरल रूम फ्रेशनर तैयार है. अब इसे सभी कमरों में स्प्रे करके आप घर को मिनटों में महका सकते हैं.