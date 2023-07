Best Way To Clean Mirrors: बाथरूम में नहाते वक्त पानी और साबुन के दाग शीशे पर लग जाते हैं. कई बार शीशा लंबे समय तक साफ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उस पर जिद्दी दाग लग जाते हैं. शीशे पर लगे दाग को रिमूव करना मुश्किल काम होता है. शीशे की साफ सफाई करते वक्त यह भी ध्यान रखने की जरूरत होती है कि कहीं शीशा टूट ना जाए. अधिकतर लोग पानी से शीशा साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे शीशा पर लगे दाग पूरी तरह साफ नहीं हो पाते. हालांकि पानी के बजाय कुछ और चीजों का इस्तेमाल किया जाए तो शीशे को मिनटों में नए जैसा चमकाया जा सकता है. आज आपको शीशा साफ करने की बेहतरीन ट्रिक्स के बारे में बता रहे हैं.

नींबू से साफ होंगे दाग-धब्बे – अब तक आपने कई बार नींबू का इस्तेमाल खाने-पीने और अन्य चीजों में किया होगा. क्या आपने कभी नींबू से शीशा साफ किया है? अगर नहीं तो आपको यह नुस्खा जरूर आजमाना चाहिए. नींबू का रस थोड़े से पानी में मिला लें और स्प्रे बोतल में भर लें. इसे शीशे पर स्प्रे करें और सॉफ्ट कपड़े से अच्छी तरह साफ कर दें. इससे आपका शीशा मिनटों में नए जैसा चमक जाएगा.

रबिंग अल्कोहल करें इस्तेमाल – बाथरूम के आईने को साफ करने के लिए रबिंग अल्कोहल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इसके लिए आप रबिंग अल्कोहल को शीशे पर स्प्रे करें और फिर एक कपड़े से उसे अच्छी तरह साफ करें. अगर फिर भी साफ ना हो तो अखबार से शीशे को अच्छी तरह पोंछ दें. इससे शीशे के सभी दाग आसानी से साफ हो जाएंगे.

सफेद सिरका से चमकेगा शीशा – सफेद सिरका घरेलू कई नुस्खे में इस्तेमाल किया जाता है. शीशा साफ करने के लिए आप सबसे पहले एक कप गुनगुना पानी लें और उसमें 2 चम्मच सफेद सिरका मिला लें. अब इन चीजों को अच्छी तरह घोल लें और शीशे पर स्प्रे करें. अब सॉफ्ट कपड़े की सहायता से शीशे को अच्छी तरह साफ कर दें. इससे शीशे के सभी दाग साफ हो जाएंगे और शीशा नया जैसा हो जाएगा.

