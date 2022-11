सर्दियों से पहले करें रजाई-कंबल की सफाई, जर्म्स और स्मैल फ्री रखने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

Tips to clean rajai and blanket: गुलाबी ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है जो कि धीरे-धीरे तीव्र सर्दियों में तब्दील होने लगेगी. इसी के चलते लोगों ने स्वेटर और जैकेट के साथ-साथ रजाई और कंबल निकालना भी शुरू कर दिया है. हालांकि कई दिनों से रखे रहने के कारण रजाई और कंबल (Quilt and blanket) को डॉयरेक्ट इस्तेमाल करना त्वचा के लिए नुकसानदाक साबित हो सकता है. ऐसे में सर्दियों की आहट के साथ रजाई और कंबल को साफ करना भी बेहद जरूरी हो जाता है.

दरअसल कई दिनों तक इस्तेमाल न होने के चलते रजाई और कंबल में बैक्टीरिया के साथ-साथ बदबू भी होने लगती है. ऐसे में बिना साफ किए रजाई और कंबल का इस्तेमाल करने पर आपकी त्वचा इंफेक्शन और एलर्जी का शिकार हो सकती है. इसलिए सर्दियों से पहले कुछ क्लीनिंग हैक्स की मदद से आप रजाई और कंबल को आसानी से क्लीन कर सकते हैं.

धूप दिखाना है जरूरी

रजाई और कंबल को जर्म्स के साथ-साथ स्मैल फ्री रखने के लिए इन्हें धूप में दिखाना न भूलें. ऐसे में रजाई और कंबल को इस्तेमाल करने से पहले कम से कम 3-4 दिनों तक धूप में डालें. जिससे इनके अदंर के बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे और इनमें से बदबू भी नहीं आएगी.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

ये भी पढ़ें: लेदर खरीदते वक्त अपनाएं ये ट्रिक्स, आसानी से पहचानें नकली और असली में अंतर

कवर चेंज करें

कई दिनों से सेम कवर में होने के कारण भी रजाई और कंबल गंदे हो जाते हैं. ऐसे में पुरानी कवर निकाल कर रजाई और कंबल को धूप दिखाएं और फिर इनके ऊपर नई और साफ कवर डाल दें. इससे रजाई और कंबल की बदबू तुरंत गायब हो जाएगी.

गीले कपड़े का इस्तेमाल करें

वैसे तो सर्दियां खत्म होने के बाद ज्यादातर लोग रजाई और कंबल को धोकर ही रखते हैं. मगर इतने महीनों तक रखने के कारण इनमें धूल जमा हो जाती है. ऐसे में आप गीले कपड़े की मदद से रजाई और कंबल को पोंछ सकते हैं. इससे रजाई और कंबल की धूल-मिट्टी आसानी से साफ हो जाएगी.

ये भी पढ़ें: सर्दियों में सफर की पैकिंग करते वक्त अपनाएं ये ट्रिक्स, नहीं छूटेगा कोई भी सामान

कंबल को वॉश करें

बेशक रजाई को धोना काफी मुश्किल काम होता है. लेकिन अगर आप चाहें तो छोटे कंबल को आसानी से धोया जा सकता है. ऐसे में कंबल को साफ करने के लिए वॉशिंग मशीन में गर्म और ठंडा पानी मिक्स करें. अब कंबल को मशीन में डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर साफ पानी से धोकर सुखा लें. इससे आपका कंबल पूरी तरह से साफ हो जाएगा.

चेहरे पर ग्लो लाने के लिए इस तरह करें हर्बल फेशियल आगे देखें…

बेड क्लीन करें

कई बार रजाई और कंबल की सफाई करने के बाद लोग बेड को साफ नहीं करते हैं. जिससे बेड पर रखे रजाई और कंबल फिर से गंदे हो जाते हैं. इसलिए सर्दियों में हाईजीन मेंटेन रखने के लिए बेड को भी अच्छी तरह से पोंछकर साफ कर लें. साथ ही बेडशीट और पिलो कवर बदलना न भूलें.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)