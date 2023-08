How To Clean Non Stick Pan Bottom: किचन में रोज इस्‍तेमाल होने वाले बर्तनों को खास सफाई की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपके बर्तन फिर भी चिपचिपे रहते हैं और उनके निचले हिस्‍से पर मोटा काला लेयर जम गया है तो इन्‍हें साफ करना आसान काम नहीं होता. इस मोटे लेयर को रगड़कर साफ करने पर भी ये साफ नहीं होते और धीरे-धीरे बर्तन खराब होने लगता है. ऐसे में यहां हम बता रहे हैं कुछ सिंपल स्‍टेप, जिसे अपनाकर आप बड़ी आसानी से नॉनस्टिक बर्तन के बॉटम को नया जैसा साफ और चमकदार बना सकते हैं. ये है सिंपल तरीका.

नॉनस्टिक पैन के बॉटम को इस तरह करें साफसबसे पहले सॉस पैन या किसी भी तरह के पैन को टेबल पर उल्‍टा रखें और उस पर आधा चम्‍मच नमक छिड़क दें. अब इस पर आधा चम्‍मच बेकिंग पाउडर भी छिड़क दें. इसके साथ डिश वॉशर लिक्विड को नमक और सोडा पर डालें और स्‍कॉचबाइट की मदद से हल्‍के हाथ से इसे स्‍क्रब कर बर्तन पर अच्‍छी तरह फैला दें.

अब 5 से 6 टेबल टिश्‍यू पेपर लें और इन्‍हें पैन के पिछले हिस्‍से पर इस तरह रखें कि ये अच्‍छी तरह इसे कवर कर दे. अब इस टिश्‍यू पर सफेद विनेगर डालें और टिश्‍यू को गीला कर छोड़ दें. 10 मिनट के लिए इसे रहने दें और फिर इन टिश्‍यू को पोछते हुए हटाएं.

आप देखेंगे कि सारे दाग गायब हो गए हैं और ये पिघलकर टिश्‍यू में चिपक गए हैं. अब आप इसे पानी से धोकर पोछ लें. आपका बर्तन नया जैसा चमक उठेगा. इस ट्रिक की मदद से आप लोहे से लेकर स्‍टेनलेस स्टील के बर्तनों पर जमा गंदगी को भी साफ कर सकते हैं.

