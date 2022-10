दिवाली पर ऐसे करें सोने और चांदी के गहनों की सफाई, मिनटों में नई जैसी चमकेगी ज्वैलरी

Tips to Clean Gold Jewellery on Diwali: फेस्टिव सीजन में बेस्ट लुक पाने के लिए ज्यादातर लोग सोने और चांदी के गहनों को अपनी स्टाइलिंग में एड करते हैं. वहीं दिवाली के दौरान घर की सफाई करते समय अक्सर लोग गहनों को क्लीन करना भी नहीं भूलते हैं. हालांकि पुरानी ज्वैलरी (Old Jewellery) को साफ करना इतना आसान नहीं होता है. लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ टिप्स की मदद से नए और पुराने सोने-चांदी के गहनों को मिनटों में चमकाया जा सकता है.

सोने और चांदी के गहनों में नए जैसी चमक लाना अपने आप में काफी चैलेंजिंग टास्क होता है. वहीं गहनों को चमकाने में समय भी अधिक लगता है. इसीलिए आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं ज्वैलरी साफ करने के कुछ आसान टिप्स, जिसे फॉलो करके आप सोने और चांदी के सभी गहनों को चुटकियों में नए जैसा बना सकते हैं.

डिशवॉश पाउडर से करें साफ

डिशवॉश पाउडर की मदद से आप गहनों मे जमी गंदगी को आसानी से साफ कर सकते हैं. इसके लिए गुनगुने पानी में डिशवॉश पाउडर मिक्स कर लें. अब सोने और चांदी की ज्वैलरी को इस मिक्सचर में डालकर छोड़ दें. कुछ देर बाद टूथब्रश से हल्का रब करने पर गहने तुरंत चमक जाएंगे.

टूथपेस्ट का करें इस्तेमाल

सिल्वर जूलरी को साफ करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल बेस्ट होता है. इसके लिए चांदी की ज्वैलरी पर टूथपेस्ट लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें. अब टूथब्रश की मदद से गहनों को हल्के हाथ से रगड़ते हुए गुनगुने पानी से धो लें. इससे आपके चांदी के गहने बिल्कुल नए बन जाएंगे.

अमोनिया की लें मदद

अमोनिया का इस्तेमाल करके भी आप सोने और चांदी के गहनों को क्लीन कर सकते हैं. इसके लिए गुनगुने पानी में अमोनिया पाउडर मिक्स करके गहनों को भिगो दें. अब दो मिनट बाद ब्रश से रगड़ने पर गहने तुरंत साफ हो जाएंगे. मगर ध्यान रहे कि मोती या अन्य रत्न लगी ज्वैलरी को अमोनिया से बिल्कुल साफ न करें.

नमक से चमकेंगे गहनेंसोने और चांदी के गहनों को साफ करने के लिए आप नमक की भी मदद ले सकते हैं. इसके लिए गुनगुने पानी में नमक मिलाकर गहनों को भिगो दें. इसके बाद ब्रश से हल्का रब करके ज्वैलरी को साफ पानी से धो लें. इससे आपके गहनों की गंदगी आसानी से रिमूव हो जाएगी.

सिल्वर पॉलिश यूज करें

चांदी के गहनों की चमक वापस लाने के लिए आप सिल्वर पॉलिश भी ट्राई कर सकते हैं. इसके लिए सिल्वर पॉलिश को चांदी के गहनों में लगाकर रब करें. फिर गुनगुने पानी से गहनों को धोकर सूती कपड़े से पोछ लें. इससे आपके गहने बिल्कुल नए जैसे चमकने लगेंगे.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)