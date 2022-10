गंदी और बदबूदार पानी की टंकी को ऐसे करें साफ, नहीं पड़ेगी किसी हेल्पर की जरूर

Simple and Effective way to clean Water Tank: हम सभी अपने घर को साफ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए सुबह से लेकर शाम तक घर के कोने-कोने की साफ-सफाई में लगे ही रहते हैं लेकिन अक्सर हम अपने घर में मौजूद पानी की टंकी की सफाई करना भूल ही जाते हैं. छत पर रखी पानी की टंकी की सफाई तभी याद आती है, जब या तो पानी में बदबू आनी शुरू हो जाती है या फिर नल से पानी रूक-रूक कर आने लगता है, ऐसे स्थिति में हम तुरंत प्लंबर के पास भागते हैं. घरों में पानी अधिकतर सभी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए पानी की टंकी का साफ-सुथरा होना बेहद जरूरी होता है.

पानी में बदबू और जमी हुई गंदगी के कारण आप बीमार हो सकते हैं या किसी भी स्किन इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं, पानी की गंदी टंकी को साफ करने के लिए बेहद आसान और शानदार टिप्स. आइए जानते हैं,

गंदी और बदबूदार पानी की टंकी को साफ करने की आसान विधि

पानी की टंकी को खाली कर लें

पानी की टंकी को साफ करने के लिए सबसे पहले आपको टंकी के खाली होने का इंतजार करना है, पानी की टंकी को पूरी तरह खाली करने के बाद आपको सफाई शुरू करनी है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

कोई और भी तो नहीं यूज कर रहा है आपका Netflix? ऐसे करें पता आगे देखें…

हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करें

हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बेहतरीन क्लीनिंग एजेंट होता है जिसका इस्तेमाल साफ-सफाई के लिए कई तरीके से किया जाता है. सबसे पहले आपको पानी की टंकी को उसके साइज के हिसाब से लगभग एक चौथाई पानी से भर लेना है और उसमें 500 एमएल (बड़ी पानी की टंकी के लिए) हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिलाकर 20-30 मिनट के लिए छोड़ देना है.

यह भी पढ़ें-

दांतों में पीलापन से परेशान हैं तो ये 5 आसान घरेलू नुस्खे अपनाएं, चमक उठेंगे

शरीर के लिए बेहद जरूरी है अमीनो एसिड, इन चीजों से दूर होगी इसकी कमीपानी की टंकी की ऐसे करें सफाई :

हाइड्रोजन पेरोक्साइड पानी में मिलाने के लगभग आधे घंटे बाद घर के सभी नलों को तब तक के लिए खोल देना है जब तक टंकी का पानी खत्म नहीं हो जाता है. ऐसा करने से पानी की टंकी में जमी गंदगी जैसे; पीलापन और काई एकदम साफ हो जाती है और इससे टंकी से लेकर नल तक का रूट भी साफ हो जाता है. पानी की टंकी को वापस भरने से पहले उसे एक साफ और सूखे कपड़े से साफ जरूर कर लें.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)