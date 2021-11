How to Cook Broccoli in a Healthy Way : विंटर (Winter) आते ही बाजार में ब्रोकली (Broccoli) मिलना शुरू हो जाता है. कई घरों में इसे सब्‍जी की तरह पकाकर (Cook) खाते हैं तो कई घरों में इसे हल्‍का स्‍टीम कर खाना पसंद करते हैं. लेकिन इसके खाने का सही तरीका आखिर क्‍या है इसके लिए कई लोगों के मन में असमंजसता बनी रहती है. अगर आप भी इसके खाने के सही तरीके को जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आप इसे जितना कम पकाएंगे इसका न्‍यूट्रिशनल वैल्‍यू (Nutritional Benefits) उतना अधिक बचा रहेगा.