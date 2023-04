बिना फ्रिज के भी पानी बना रहेगा एकदम ठंडा, अपनाएं 3 आसान तरीके, गर्मी की टेंशन हो जाएगी दूर

How to Cool Water Without Using Fridge: गर्मी का मौसम शुरू होते ही ठंडे पानी की डिमांड बढ़ जाती है. ज्यादातर लोग ठंडे पानी के लिए फ्रिज का सहारा लेते हैं लेकिन फ्रिज का ठंडा पानी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. कई लोग तो फ्रिज का ठंडा पानी पीने से बीमार तक हो जाते हैं. ऐसे में नेचुरल तरीके से ठंडा किया गया पानी न सिर्फ प्यास को बुझाने में मदद करता है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है. आप भी अगर फ्रिज के पानी से दूरी बनाए हुए हैं तो कुछ आसान तरीकों की मदद लेकर आसानी से पानी को एकदम ठंडा रख सकते हैं.फ्रिज के अलावा घर में प्रयोग किए जाने वाले मटके में भी पानी काफी ठंडा रहता है. आप अगर मटके में पानी स्टोर करते हैं तो उसे और कूल बनाने के लिए आसान उपाय अपना सकते हैं जो कि पानी को ठंडा बनाने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: गैस सिलेंडर खत्म होने वाला है या नहीं ? 1 मिनट में कर सकते हैं पता, दूर हो जाएगी सारी टेंशन

बिना फ्रिज के इन तरीकों से पानी रखें ठंडा

1. मटके में बोरी लपेटें – गर्मी शुरू होते ही बहुत से घरों में मटके में पानी स्टोर करना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि मटके का पानी काफी ठंडा रहता है और फ्रिज के पानी के मुकाबले मटके के पानी से आसानी से प्यास बुझ जाती है. यहां तक कि जिन घरों में फ्रिज होता है वहां भी मटका काफी प्रयोग किया जाता है. आप भी मटके में पानी स्टोर करते हैं तो गर्मी में पानी को ठंडा रखने के लिए मटके को किसी मोटे सूती कपड़े या फिर बोरी से लपेट दें. इसके बाद बोरी के चारों ओर पानी डाल दें. इससे पानी काफी ठंडा रहेगा. ये पानी को ठंडा करने का देसी तरीका है.

आ गई है गर्मी: 5 आसान तरीकों से करें कूलर साफ आगे देखें…

2. तांबे का मटका करें यूज – मिट्टी के मटके के अलावा तांबे का घड़ा या फिर बर्तन भी पानी को ठंडा रखने में काफी असरदार साबित होता है. यही भी पानी को ठंडा रखने का नेचुरल तरीका है. तांबे के मटके में अगर आप रात में पानी भर देते हैं तो सुबह तक ये काफी ठंडा हो जाता है. तांबे के मटके की खासियत होती है कि जैसे जैसे तांबे का तापमान बढ़ता है तो उसके अंदर मौजूद पानी और भी ठंडा होता जाता है.

इसे भी पढ़ें: बिजली चली गई है तो न हों परेशान, 5 तरीके घर को बनाए रखेंगे ठंडा! नहीं होगा गर्मी का एहसास

3. कूलिंग फैन की लें मदद – गर्मी के मौसम में पानी को जल्द ठंडा करने के लिए कूलिंग फैन की मदद ले सकते हैं. आप अगर मटके का पानी जल्द ठंडा करना चाहते हैं तो मटके पर बोरी लपेटे और उस पर पानी डालकर गीला करें. इसके बाद मटके के साथ एक टेबल फैन रखकर उसे चला दें. आप देखेंगे कि कुछ ही समय में पानी ठंडा हो जाएगा. फैन की हवा लगने से पानी तेजी से ठंडा होने लगता है.