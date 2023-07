How to Coconut Separate From Shell: पूजा-पाठ हो या फिर कुकिंग, नारियल का इस्तेमाल ज्यादातर लोग करते हैं. बहुत लोगों को कच्चा नारियल खाना भी काफी पसंद होता है. लेकिन नारियल का स्वाद जितना लाजवाब होता है, इसको फोड़ना और इसके शेल से नारियल को अलग करना (Tips to coconut separate from shell) उतना ही मुश्किल काम होता है. लेकिन इस काम को आसान बनाने का तरीका बताया है मास्‍टर शेफ पंकज भदौरिया ने. जिसको आजमा कर आप मिनटों में नारियल को फोड़ कर इसको शेल से अलग कर सकते हैं.

मास्‍टर शेफ पंकज भदौरिया ने अपने इंस्‍टग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें उन्‍होंने नारियल को शेल से निकालने का सिंपल सा तरीका बताया है. बता दें कि पंकज भदौरिया कुकिंग के अलावा कई तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स को अपने अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं. कुछ समय पहले उन्होंने नारियल को फोड़ने का भी आसान तरीका बताया था. तो आइए जानते हैं इन तरीकों के बारे में.

नारियल को फोड़ने का तरीका

सबसे पहले नारियल को छीलकर इसका छिलका उतार दें. फिर नारियल पर बने तीन पॉइंट्स को स्‍क्रूड्राइवर की मदद से पंचर कर दें. ऐसा करने से नारियल का पानी निकल जायेगा, जिसको आप किसी बर्तन में लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं. अब नारियल के बीच में पानी की एक लाइन बनायें. इस तरह से नारियल वहीं से टूटेगा जिस जगह आपने लाइन बनाई है. अब हैमर का इस्तेमाल करते हुए नारियल को ब्रेक करें. इस तरीके से नारियल आसानी से दो टुकड़ों में टूट जायेगा. अब जानते हैं शेल से नारियल को अलग करने का तरीका.

शेल से नारियल को निकालने का तरीका

नारियल की गिरी को शेल से निकालने के लिए गैस को ऑन करके सिम पर कर दें. फिर टूटे हुए नारियल के भाग को शेल की ओर से गैस पर रखें और दो मिनट तक रखा रहने दें. फिर गैस बंद करके किसी पकड़ की मदद से नारियल को गैस से हटा दें. अब एक बाउल में पानी लें और नारियल के इस टुकड़े को पानी में डाल कर एक-दो मिनट के लिए छोड़ दें. फिर इसको पानी से निकालें और शेल से नारियल को अलग करें. फौरन ही नारियल खोपरे से बाहर आ जायेगा. अब नारियल के दूसरे भाग के साथ भी ये प्रोसेस अपनाएं.