सर्दियों में गीले कपड़े सुखाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स, मिनटों में हो जाएंगे ड्राई और स्मैल फ्री

How to Dry Clothes in Winter: सर्दी के मौसम में कपड़े सुखाना (Dry clothes) काफी मुश्किल टास्क होता है. वहीं कई दिनों तक घने कोहरे और बादलों के कारण मौसम खराब रहता है. जिसके चलते धूप न लगने से कपड़े गीले और बदबूदार बन जाते हैं. ऐसे में अगर आपके गीले कपड़े भी सर्दियों में आसानी से नहीं सूखते हैं. सर्दियों के दौरान कपड़ों में कई दिनों तक धूप नहीं लगती है. वहीं मौसम में नमी होने के कारण कपड़ों को घर में सुखाना भी मुमकिन नहीं होता है. साथ गीले कपड़ों से घर बदबू करने लगता है. हालांकि कुछ स्मार्ट तरीकों की मदद से गीले कपड़ों को घर में आसानी से सुखाया जा सकता है. तो आइए जानते हैं सर्दियों में कपड़े सुखाने के कुछ आसान टिप्स.

सही जगह पर सुखाएं कपड़े

सर्दियों में लोग अक्सर गीले कपड़ों को घर के फर्नीचरों पर सूखने के लिए डाल देते हैं. मगर कपड़े सुखाने के लिए पर्दे की रॉड बेस्ट रहती है. इससे न सिर्फ बाहर की हवा कपड़ों पर लगती है बल्कि कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं.

हीटर का इस्तेमाल करेंसर्दियों में ठंड से बचने के लिए कई लोग रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं. वहीं रूम हीटर से आप गीले कपड़ों को भी आसानी से सुखा सकते हैं. इसके लिए बेड की चादर उठाकर कपड़ों को फैला दें. अब ऊपर से चादर बिछाकर सामने टेबल पर रूम हीटर लगा दें. इससे गर्म हवा चादर के अंदर जाएगी और कपड़े तुरंत सूख जाएंगे.

टॉवल की मदद लेंकपड़ों को सुखाने के लिए आप तौलिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए टॉवल बिछाकर गीले कपड़ों को रख लें. अब ऊपर से दूसरी टॉवल डालकर प्रेस करें और फिर कपड़ों को सूखने के लिए टांग दें. इससे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे.

हेयर ड्रायर से सुखाएं कपड़े

गीले कपड़ों को तुरंत सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल भी बेस्ट होता है. ऐसे में हेयर ड्रायर को ऑन करके गीले कपड़ों पर घुमाएं. इससे गीले कपड़े आसानी से सूख जाएंगे. खासकर सर्दियों में अंडरगार्मेंट्स सुखाने के लिए आप इस नुस्खे को ट्राई कर सकते हैं.

कपड़ों को निचोड़ना न भूलेंकपड़े धोने के बाद इन्हें सही से न निचोड़ने पर कपड़ों में पानी रह जाता है. जिसके चलते कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं. ऐसे में कपड़ों को धोने के बाद इन्हें अच्छी तरह से निचोड़ लें. वहीं कपड़े निचोड़ने में आप किसी की मदद भी ले सकते हैं. इससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं.

