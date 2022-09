फेवरेट कपड़े में हो गया है छेद तो घर पर इस तरह इसे करें ठीक, नहीं पड़ेगी दर्जी के पास जाने की जरूरत

How to fix holes in clothing: कई बार हम अपने फेवरेट ड्रेस को जब पहनने के लिए कबर्ड से निकालते हैं तो पता चलता है कि अरे, ये फट कैसे गए? उन पर हुए छेद देखकर बहुत निराशा हाथ लगती है और हम इसे ठीक कराने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं. फिर वह चाहे आपकी जींस हो, टीशर्ट हो या ड्रेस, वे जब तक ठीक नहीं हो जाते, हम उन्‍हें पहनकर बाहर नहीं जा पाते. ऐसे में इसे ठीक कराने के लिए हम कपड़ा दर्जी के पास तो ले जाते हैं लेकिन सिलाई के निशान इनका सारा शो खराब कर देता है. तब हमारे पास इसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं बचता और हम उन ड्रेस को या तो रख देते हैं या किसी को देना बेहतर समझते हैं.

अगर आपका भी कोई ड्रेस फट गया है और आप इस पर हुए छेद की मरम्‍मत करने की सोच रहे हैं तो ये विडियो क्लिप आपकी काफी मदद कर सकता है.

इस तरह करें मरम्‍मतअगर आपके जींस या किसी ड्रेस में छेद हो गया है तो आप इसे घर पर बड़े ही आर्टिस्टिक स्‍टाइल में ठीक कर सकते हैं. ये तरीका बहुत ही आसान है और इसे करने में आपको ना तो अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही अधिक समय लगेगा.

इस तरह करें सिलाई. Image : twitter-Genius Tips

इन सामग्रियों की पड़ेगी जरूरत-एक एंब्रॉयडरी वाला धागा.-एक सूई.

इस तरह करें सिलाई

जिस जगह पर कपड़े में छेद हो गया है उसे प्‍लेन जगह पर रखें और स्‍केल की मदद से उसके चारों तरफ लाइन खींच लें. यह स्‍क्‍वैर शेप का होगा. अब सूई में धागा डालें और विडियो में दिखाए जा रहे तरीके से सूई को उस लाइन के चारों कोनों की मदद से सिलाई करते जाएं. कुछ देर बाद कपड़े का छेद ढक चुका होगा और वहां पर खूबसूरत एंब्रॉयडरी नजर आएगी.

इस तरह करें सिलाई. Image : twitter-Genius Tips

टिप्‍स आप चाहें तो इसे कपड़े से मैच करते धागे से सिलें या चाहें तो कॉन्‍ट्रास्‍ट कलर के धागे से स्टिच करें. आप चाहें तो छेद के आसपास भी इस तरह डिजाइन बना सकते हैं और कपड़े को और भी खूबसूरत लुक दे सकते हैं.