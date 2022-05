फ्रिज से आ रही है मछली की दुर्गंध, तो ऐसे करें दूर

Tips to remove fish odor from Fridge: खाने को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी फ्रिज का उपयोग करते हैं. गर्मी के दिनों में तो यदि खाना फ्रिज में नहीं रखें, तो सुबह की सब्जी शाम तक खराब हो जाती है. जो लोग नॉन वेज खाते हैं खासकर मछली, अगर वो बच जाती है और उसे फ्रिज में रख दिया जाए, तो अगले दिन फ्रिज से मछली की दुर्गंध आने लगती है. इसके कारण फ्रिज में रखी दूसरी चीजों से भी मछली की बदबू (Odor Of Fish) आती है. ऐसे में दूसरी चीजों को खाने का मन नहीं होता. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आज हम आपको बताने जा रहें हैं, कुछ आसान से टिप्स, जिन्हें अपना कर आप फ्रिज में से आ रही मछली की बदबू से छुटकारा पा सकते हैं.

अपने फ्रिज से मछली की बदबू हटाने के पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. जैसे सबसे पहले अपने फ्रिज की सभी वस्तुओं को बाहर निकालें. ऐसा करने से आपको फ्रिज साफ करने में आसानी होगी. वहीं, फ्रिज को बिजली से अलग कर दें ताकि करंट लगने की संभावना खत्म हो जाए.

-हाइड्रोजन पेरॉक्साइड

अपने फ्रिज से मछली की बदबू को दूर करने के लिए आप हाइड्रोजन पराक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं. हाइड्रोजन पराक्साइड एंटीफंगल पदार्थ होता है. इसके इस्तेमाल से आसानी से मछली की बदबू को दूर किया जा सकता हैं. इसके इस्तेमाल के लिए 2 लीटर पानी में 3 से 4 चम्मच हाइड्रोजन पराक्साइड की डालकर फ्रिज में इसका छिड़काव करें और कुछ देर बाद एक साफ कपड़े से पूरे फ्रिज को अच्छी तरह से पोंछ दें और उसे कुछ देर के लिए खुला छोड़ दें. ऐसा करने से आपके फ्रिज से मछली की बदबू पूरी तरह से चली जाएगी.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

यह भी पढ़ें – जानें बेड टी पीने के नुकसान, आज ही छोड़ देंगे अपनी ये आदत

-सफ़ेद सिरके का करें उपयोग

यदि आप अपने फिर से मछली की बदबू दूर करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो आप इसके लिए सफेद सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं. सफेद सिरके के इस्तेमाल से कुछ ही मिनटों में मछली की बदबू पूरी तरह चली जाती है. इसके इस्तेमाल के लिए सफेद सिरके को अपने फ्रिज में स्प्रे करें और लगभग 10 से 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद साफ पानी से पूरे फ्रिज को साफ कर लें.

-बेकिंग सोडा

अपने फ्रिज से मछली की बदबू दूर करने के लिए आप बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए आपको 2 लीटर पानी में 3 से 4 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर फ्रिज में इसका अच्छे तरीके से छिड़काव करना होगा. कुछ देर इसे यूं ही छोड़ने के बाद साफ कपड़े से अपने फ्रिज को अच्छी तरह पोंछ लें.

यह भी पढ़ें – घर पर ही स्ट्रेट करें अपने बाल, पार्लर के महंगे खर्च से पाएं छुटकारा

-नींबू का रस

मछली की बदबू को दूर करने के लिए नींबू का रस और हल्के गुनगुने पानी का मिश्रण काफी लाभकारी है. इसको इस्तेमाल करने के लिए 2 लीटर पानी में लगभग 4 से 5 चम्मच नीबू का रस डालकर साफ कपड़े को इस पानी में भिगो लें. इसके बाद इस कपड़े से फ्रिज को अच्छी तरह पोंछ लें. फ्रिज को 10 से 15 मिनट के लिए खुला ही छोड़ दें. ऐसा करने से आपके फ्रिज से आ रही मछली की बदबू पूरी तरह से चली जाएगी.