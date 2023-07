Easy Ways To Get Rid of Ants in Rainy Season: बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में कीट-पतंगों के अलावा चीटियों की समस्या भी काफी देखने को मिलती है. किचन और खाने पीने की जगहों पर चीटियां सबसे ज्यादा हो जाती हैं और लोगों को इससे परेशानी होती है. खाने की चीजों में चीटियां गिर जाएं तो उससे सेहत को खतरा हो सकता है. शहर हो या गांव हर जगह इस तरह की समस्या होती है. लगभग हर मौसम में यह समस्या देखने को मिलती है लेकिन बरसात में सबसे ज्यादा परेशानी होती है. सवाल उठता है कि बरसात के मौसम में चीटियों से किस तरह छुटकारा पाया जाए. आज आपको बताएंगे कि घर में रखी कुछ चीजों से आप चुटकियों में किस तरह चीटियां गायब कर सकते हैं.

सफेद सिरका करें इस्तेमाल – सिरका को कई घरेलू नुस्खों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. चीटियां भगाने के लिए भी सफेद सिरका चमत्कारी साबित हो सकता है. सबसे पहले आप थोड़ा सफेद सिरका लें और उसे पानी में मिला लें. इस मिक्सचर से आप अपनी किचन और चीटियां आने वाली जगहों पर पोंछा लगा दें. इससे मिनटों में चीटियां भाग जाएंगी. अगर दीवार पर चीटियों की समस्या है तो इस मिक्सचर को स्प्रे बॉटल में भरें और उस जगह पर स्प्रे कर दें. इससे आपकी समस्या तुरंत दूर हो जाएगी.

आटा और नमक से होगा कमाल – चीटियां भगाने के लिए आटा और नमक दोनों ही चीजें बेहद असरदार हैं. जिन जगहों पर चीटियां हो वहां पर आप थोड़ा थोड़ा आटा छिड़क दें, तो कुछ ही मिनट में चीटियां गायब हो जाएंगी. आप नमक का इस्तेमाल भी चीटियां भगाने के लिए कर सकते हैं. आप आटे की तरह चुटकी भर नमक चीटियों वाली जगह पर डाल दें, इससे कुछ ही देर में चीटियां भाग जाएंगी. आप इन दोनों चीजों को मिलाकर अपनी खिड़की और दरवाजे के बाहर थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं. इससे चीटियां अंदर नहीं आएंगी.

नींबू और पानी करें स्प्रे – चीटियों को भगाने के लिए आप एक स्प्रे बोतल लें और उसमें पानी भर लें. अब एक नींबू काटकर उसे स्प्रे बोतल में निचोड़ लें और पानी में उसे अच्छी तरह मिला लें. अब आपका तैयार हो गया है जिसे आप चीटियों वाली जगह पर स्प्रे कर दें. देखते ही देखते आपके घर से चीटियां पूरी तरह गायब हो जाएंगी. आप नींबू के छिलकों को भी काट कर जगह-जगह रख सकते हैं. इससे भी चीटियां घर के अंदर नहीं आएंगी.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)