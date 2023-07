How To Get Rid of Musty Smell: देशभर में इस वक्त जमकर बारिश हो रही है. यह मौसम अधिकतर लोगों को पसंद होता है, क्योंकि बरसात के दौरान मौसम सुहावना हो जाता है. लोग बारिश में जमकर एंजॉय करते हैं. बारिश का पानी हमारे घरों पर दीवारों पर गिरता है, जिसकी वजह से घर के कई हिस्सों में सीलन की समस्या पैदा हो जाती है. सीलन की वजह से घर में अजीब स्मैल आने लगती है, जो लोगों को काफी परेशान कर देती है. इस बदबू से राहत पाने के लिए लोग बार-बार घर को साफ करते हैं, लेकिन फिर भी मनमुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है. आज हम आपको बता रहे हैं कि बरसात के मौसम में घर से आने वाली बदबू को किस तरह खत्म किया जा सकता है और कैसे घर को नेचुरल तरीकों से खुशबूदार बनाया जा सकता है.

कॉफी बीन्स से महकाएं घर – घर के जिन हिस्सों में बारिश की वजह से बदबू आ रही है, वहां पर आप छोटे-छोटे खुले कंटेनर्स में कॉफी बीन्स भरकर रख दें. थोड़ी ही देर में उन जगहों की बदबू दूर हो जाएगी और घर में कॉफी की खुशबू फैल जाएगी. कॉफी बीन्स को इस मौसम में नेचुरल एयर फ्रेशनर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. घर को महकाने का यह सबसे आसान और असरदार तरीका है.

सिरका-सोडा का मिक्सचर करें स्प्रे – आप बरसात में होने वाली स्मैल को दूर करने के लिए सिरका और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले आप एक स्प्रे बोतल लें. उसमें सिरका भरें और फिर 1-2 चम्मच खाने का सोडा मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें. आप इसमें थोड़ा नींबू भी मिला सकते हैं. अब इस मिक्सचर को आप घर की सभी जगहों पर स्प्रे करें. थोड़ी ही देर में स्मैल गायब हो जाएगी और अच्छी महक आने लगेगी.

एसेंशियल ऑयल से बनाएं एयर फ्रेशनर – आप मानसून की बदबू से छुटकारा पाने के लिए एसेंशियल ऑयल जैसे- लैवेंडर, लेमनग्रास और एप्पल सिनेमन को पानी में मिलाकर घोल तैयार कर लें. इसे आप स्प्रे बॉटल में भर लें और घर के हर कोने में छिड़काव कर दें. इससे एसेंशियल ऑयल की खुशबू आपके घर में फैल जाएगी और सीलन की बदबू दूर हो जाएगी.

