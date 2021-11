अगर खाने से आ रही हो जलने की स्मेल तो इन तरीकों से करें दूर

Tips and Tricks, Kitchen Hacks: अकसर ऐसा होता है कि खाना (Food) बनाते समय किसी वजह से ये जल जाता है. जिसकी वजह से खाने से जलने की स्मेल (Burning smell) आने लगती है. ऐसा केवल तब ही नहीं होता है जब खाना पूरी तरह से जल जाए. बल्कि कई बार हल्का सा जलने पर भी खाने से जलने की गंध आने लगती है. फिर कितनी भी लजीज डिश (Dish) सामने क्यों न हो, इसको खाने का मन नहीं करता है. ऐसे में आप कुछ किचन हैक्स (Kitchen Hacks) की मदद से खाने से जलने की स्मेल को दूर कर (Get rid of burning smell) सकते हैं.

ये तरीके कुछ ही मिनटों में आपके खाने से जलने की स्मेल को गायब करके, पहले जैसा स्वाद और खुश्बू देने में मदद करेंगे. जिससे आपकी मेहनत और लागत से तैयार खाना बर्बाद होने से बच जायेगा.

दाल जलने की स्मेल ऐसे दूर करें

कई बार पानी कम होने की वजह से या दाल को दोबारा गर्म करते समय दाल जल जाती है. हालांकि, जलती तो ये बर्तन की तली में बहुत ही कम तौर पर है लेकिन इसमें जलने की स्मेल बहुत ज्यादा आने लगती है. इसके लिए आप सबसे पहले दाल को किसी और बर्तन में पलट लें. लेकिन नीचे की दाल को बर्तन में ही छोड़ दें. इसके बाद दाल को ठंडा कर कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें. फिर गैस पर कढ़ाई रखकर उसमें एक चम्मच देसी घी डालें. फिर हींग डालकर प्याज़ टमाटर का तड़का बनाकर दाल में डाल दें. इससे जलने की स्मेल (Burning smell) दूर हो जाएगी.

ग्रेवी वाली सब्जी से ऐसे दूर करें स्मेल

ग्रेवी वाली सब्जी में भी कई बार जलने की स्मेल आने लगती है. ऐसे में आप सबसे पहले सब्जी को कुकर या कढ़ाही से किसी दूसरे बर्तन में निकाल लें. इसके बाद गैस पर पैन रखकर उसमें सब्जी को डाल दें. फिर सब्जी में ऊपर से एक या दो चम्मच दही या छाछ मिक्स कर दें और पांच-सात मिनट तक इसे पका लें. जलने की स्मेल गायब हो जाएगी.

सूखी सब्जी से इस तरह दूर करें जलने की स्मेल

सूखी सब्जी भी कई बार जल जाती है, जिसमें से जलने की स्मेल दूर करने के लिए आप पहले सब्जी को कढ़ाही से किसी दूसरे बर्तन में पलट लें. लेकिन नीचे की सब्जी को कढ़ाही में ही छोड़ दें. अब साफ कढ़ाही में एक चम्मच तेल या देसी घी डालकर एक-दो चम्मच बेसन को भून लें. फिर इसमें सूखी सब्जी को डालकर दो मिनट के लिए पका लें. इस तरीके से जलने की गंध दूर हो जाएगी.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)