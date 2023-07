किचन की ड्रॉर, सिंक में बढ़ गया है कॉकरोच का आतंक, इन 6 उपायों को आजमाएं, रातों रात घर से मिटाएं इनका नामोनिशान

Home Remedies to get rid of cockroaches: कई घरों में किचन के कैबिनेट, सिंक के नीचे कॉकरेच काफी नजर आते हैं. लोग इससे काफी परेशान रहते हैं. ये बर्तन, खाने में भी चढ़ जाते हैं, जिससे सेहत को नुकसान हो सकता है. कुछ लोग तो कॉकरोच को देखते ही दूर भागते हैं, लेकिन इन्हें आप यूं ही छोड़ देंगे तो ये और भी ज्यादा लंबी-चौड़ी अपनी फौज खड़ी कर लेंगे और हर जगर नजर आने लगेंगे. कुछ लोग कॉकरोच को भगाने के लिए केमिकल युक्त लिक्विड प्रोडक्ट खरीद कर लाते हैं, जो कॉकरोच को तुरंत मार तो देते हैं लेकिन छुपे हुए कॉकरोच को निकाल कर घर से बाहर नहीं करते हैं. साथ ही ये केमिकल प्रोडक्ट्स सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं. ऐसे में आप कुछ जबरदस्त घरेलू नुस्खों को अपनाकर देखें, इनसे ये आपके घर से दूर भाग जाएंगे, साथ ही केमिकल फ्री होने के कारण सेहत को भी नुकसान नहीं होगा.

कॉकरोच का सफाया कर देंगे ये घरेलू उपाय

1.यदि आपके किचन में कॉकरोच ने आतंक फैला रखा है, वहां किसी भी कैबिनेट को खोलने में आपको डर लगता है तो घबराएं नहीं. आप तेज पत्ता का इस्तेमाल करें. इसके लिए तेजपत्ता 4-5 लेकर उसे हाथों से मसल कर चूरा बना लें. इसे चूरे को आप रसोई के कैबिनेट और जहां भी कॉकरोच दिखता है, वहां डाल दें. तेजपत्ते का गंध कॉकरोच को नहीं भाता है और वे बाहर निकल आते हैं. इस तरह आप इन्हें मार सकते हैं.

2. आपके घर में बोरिक पाउडर है तो इसके इस्तेमाल से भी कॉकरोच को भगा सकते हैं. ये आपको आसानी से मार्केट में उपलब्ध मिल जाएंगे. इसे आप थोड़े से आटे में मिलाकर आटा गूंद लें. इसकी छोटी गोलियां बना लें और इन्हें किचने, कमरे के हर कोने में डाल दें. एक सप्ताह तक इस ट्रिक को आजमाकर देखें, एक भी कॉकरोच दोबारा नजर नहीं आएगा.

3. बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कई किचन हैक्स में यूज होता है. आप इसे कॉकरोच को भगाने के लिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं. एक कप पानी में एक से दो चम्मच बेकिंड सोडा डालें और थोड़ी सी चीनी मिलाएं. इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और एक स्प्रे बॉटल में डाल दें. इसे हर तरफ कोने में छिड़काव कर दें. बेकिंग सोडा से कॉकरोच आसानी से मर जाते हैं, क्योंकि ये जहर की तरह उनके लिए होता है. इस लिक्विड को डालते ही छिपे हुए कॉकरोच बाहर आने लगेंगे और तब आप आसानी से इनका काम तमाम कर सकते हैं.

4. लौंग के इस्तेमाल से भी कॉकरोच भागते हैं. आप किचन के सभी ड्रॉर में चार-पांच लौंग डाल दें. इसकी स्मेल से कॉकरोच आसानी से दूर भाग जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे. इसके अलावा, मिट्टी का तेल, अंडे का छिलका भी किचन के हर कोने में रखने से कॉकरोच घर में नहीं आते हैं. केरोसिन तेल की स्मेल से भी कॉकरोच दूर भागते हैं. इसकी कुछ बूंदे हर कोने में डाल दें और फिर देखें कमाल.

