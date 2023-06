How to Get Rid of Earthworms in Mansoon: बारिश के दिनों में कई बार घर में केंचुओं की परेशानी भी देखने को मिलने लगती है. जो कि मुख्य तौर पर बाथरूम में नजर आते हैं. दरअसल केंचुए नमी वाली जगह पर रहना पसंद करते हैं. जिसकी वजह से ये बाथरूम की नाली और वॉश बेसिन के आस-पास ज्यादा नजर आते हैं. ऐसे में लोग इनसे छुटकारा पाने के लिए तरह-तरह के जतन करते हैं लेकिन फिर भी आसानी के साथ इनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है. इसीलिए कीड़े-मकोड़ों से निपटने से सम्बंधित सीरीज (Insects problem series for monsoon) के तहत आज हम आपको बताने जा रहे हैं केंचुओं से छुटकारा पाने के कुछ तरीके, जिनको अपनाकर आप मिनटों में इस समस्या से निजात पा सकते हैं.

बता दें कि सीरीज के पिछले आर्टिकल में हमने आपको घर में भिनभिनाती मक्खियों से छुटकारा पाने के तरीकों के बारे में बताया था. इसी क्रम में आज हम आपको बताते हैं बाथरूम में आने वाले केंचुओं और इनके अंडों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है.

साफ-सफाई रखें

केंचुओं से निजात पाने के लिए जरूरी है कि बाथरूम की सफाई अच्छी तरीके से रोजाना की जाये. इसलिए जरूरी है कि बाथरूम को इस्तेमाल करने के बाद इसको अच्छी तरह से क्लीन कर दिया जाये. इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि बाथरूम अच्छी तरह से सूख जाये, जिससे केंचुओं और इनके अंडों को पनपने का मौका न मिल सके.

ये भी पढ़ें: मानसून में आपके घर में भी आते हैं उड़ने वाले चीटे? पहले से ही 4 बातों का रखें ध्यान, कभी नहीं नजर आएंगे आस-पास

बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंकेंचुओं और इनके लार्वा से निजात पाने के लिए आप बाथरूम और नाली को साफ करने के बाद बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें. इसके लिए दो चम्मच बेकिंग सोडा को ड्रेनेज पाइप में डाल कर इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद पानी को फ्लो के साथ चलाएं. इससे ड्रेनेज पाइप में मौजूद केंचुए और अंडे पूरी तरह खत्म हो जाएंगे.

ये भी पढ़ें: आसान तरीकों से पाएं सिंक के कीड़ों से छुटकारा, सफाई करने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

सफेद सिरके की मदद लेंकेंचुओं और इनके अंडो से छुटकारा पाने के लिए आप सफेद सिरके की मदद भी ले सकते हैं. इसके लिए आप एक कप सिरका लेकर इसको दो लीटर पानी में मिक्स कर लें. फिर बाथरूम को अच्छी तरीके से साफ़ करें और आखिर में इस मिक्सचर को बाथरूम में डालकर कुछ देर छोड़ दें. इसके बाद बाथरूम को अच्छी तरह से सुखा दें. इससे केंचुए सहित बाकी कीड़े भी बाथरूम में आना छोड़ देंगे.

टीशर्ट खरीदते वक्त ध्यान रखें 5 बातें आगे देखें…

बाथरूम क्लीनर यूज करेंबाथरूम में आने वाले केंचुओं सहित बाकी अन्य कीड़े-मकोड़ों से निजात पाने के लिए आप बाथरूम क्लीनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके लिए आप रोजाना बाथरूम को क्लीनर की मदद से साफ करें. साथ ही बाथरूम के हर हिस्से और टाइल्स पर भी क्लीनर से स्प्रे करें. रोजाना इसके इस्तेमाल से केंचुए बाथरूम में नजर नहीं आएंगे.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)