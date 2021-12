मधुमक्खियों ने अगर घर में लगा लिया हो छत्ता तो इस तरह से पाएं इनसे निजात

Tips to get rid of honey bees: अगर आपके घर में भी मधुमक्खियों (Honey bees) ने छत्ता लगा लिया हो तो जल्द से जल्द आप इसको हटाने की कोशिश करें क्योंकि मधुमक्खियां काफी खतरनाक (Dangerous) होती हैं. अगर ये डंक मार दें दो आपको असहनीय दर्द (Unbearable pain) से गुज़रना पड़ सकता है. मधुमक्खियों को भगाने की कोशिश करने से पहले आप अपने शरीर पर कंबल ओढ़ कर रखें और सिर और चेहरे को हेलमेट से ढकें. जिससे आप मधुमक्खियों के हमले का शिकार न हो सकें.