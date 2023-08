Tips to Get Rid of Smell From Mattress: बारिश के मौसम सीलन की वजह से चीजों में बदबू आने लगती है, जिनमें गद्दे और तकिये भी शामिल हैं. गद्दों में बदबू के साथ नमी भी बनी रहती है जिसकी वजह से बैक्टीरिया भी पनप सकते हैं. ऐसे में गद्दे को साफ और स्मैल फ्री बनाना मुश्किल हो जाता है. जिससे रात को बिस्तर पर लेटना मुसीबत का सबब लगने लगता है. ऐसे में आप चाहें तो किचन में रखी कुछ चीजों की मदद से गद्दों से आ रही सीलन की बदबू (Mattress smell) को बाय-बाय कह सकते हैं.

मानसून में गद्दे से आने वाली बदबू को दूर करने के लिए लोग काफी साफ-सफाई करते हैं. लेकिन फिर भी सीलन की बदबू से छुटकारा नहीं मिल पाता है. ऐसे में आप यहां बताये जा रहे इन आसान तरीकों को आजमा सकते हैं. तो आइये जानते हैं इनके बारे में.

गद्दे को धूप में रखें

गद्दे से सीलन की बदबू दूर करने के लिए आप इनको कुछ घंटों के लिए धूप में रख सकते हैं. इससे गद्दे से सीलन की बदबू तो दूर होती ही है साथ ही जर्म्स और बैक्टीरिया से भी निजात मिल जाती है. इतना ही नहीं गद्दे में मौजूद नमी भी धूप की वजह से खत्म हो जाती है.

वैक्यूम क्लीनर की मदद लें

मैट्रेस से सीलन की बदबू दूर करने के लिए आप वैक्यूम क्लीनर की मदद भी ले सकते हैं. दरअसल सीलन की वजह से गद्दे पर धूल-मिट्टी चिपक जाती है, जो बदबू को और भी ज्यादा बढ़ा देती है. झाड़ने के बावजूद गद्दे से धूल-मिट्टी अच्छी तरह से साफ नहीं होती है. ऐसे में आप वैक्यूम क्लीनर से गद्दे पर मौजूद धूल-मिट्टी को हटा सकते हैं.

देसी तरीका अपना सकते हैं

अगर आपके घर में वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो आप गद्दे को पहले कुछ देर के लिए किसी रस्सी पर धूप में लटका दें. इसके बाद किसी मजबूत लकड़ी की मदद से गद्दे को कुछ देर पीटें. इससे गद्दे में मौजूद धूल-मिट्टी साफ हो जाएगी.

सफेद सिरके का करें इस्तेमाल

गद्दे से सीलन की बदबू दूर करने के लिए आप किचन में रखे सफेद सिरके यानी व्हाइट विनेगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके लिए आप सिरके को किसी स्प्रे बॉटल में भर लें, फिर गद्दे के दोनों और इस सिरके को स्प्रे कर दें. इसके बाद गद्दे को कुछ देर के हवा में रख दें. इससे सीलन की बदबू मिनटों में गायब हो जाएगी.

बेकिंग सोडा आएगा काम

गद्दे को और भी ज्यादा क्लीन और स्मैल फ्री बनाने के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके लिए आप गद्दे पर सिरके का स्प्रे करने के बाद कुछ देर हवा में इसे रखें. इसके बाद गद्दे पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़क कर कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद गद्दे को झाड़कर या वैक्यूम क्लीनर की मदद से बेकिंग सोडा को हटा दें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)