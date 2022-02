How To Get Rid Of Mosquitoes: मच्छरों से छुटकारा दिलाने में असरदार हैं ये घरेलू नुस्खे

How To Get Rid Of Mosquitoes: आमतौर पर गर्मियों (Summer) के मौसम में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करता पड़ता है. मच्छरों (Mosquitoes) की समया भी इन्हीं में से एक है. गर्मियों में जहां कॉयल और लिक्विड रिफिल जैसे उपाय मच्छरों पर बेअसर साबित होने लगते हैं. वहीं इनसे निकलने वाला धुआं भी शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करता है. ऐसे में आप कुछ प्राकृतिक (Natural) चीजों की मदद से बिना किसी साइड इफेक्ट के मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं.