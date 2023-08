Easy Remedies To Get Rid Of Rainy Insects: बारिश का मौसम चल रहा है और इस समय रात के वक्त लाइट जलाने पर हजारों की तादाद में कीट-पतंगे और कीड़े इकट्ठा हो जाते हैं. कई बार लाइट जलाने से घर के अंदर बहुत ज्यादा कीड़े-मकोड़े हो जाते हैं और इससे लोगों का रहना भी दुश्वार हो जाता है. इस मौसम में खिड़कियां और दरवाजे खोलते ही लाइट वाले कीड़े धावा बोल देते हैं. इन कीट-पतंगों और कीड़ों को बाहर निकालना बेहद मुश्किल काम होता है, क्योंकि इनमें से बड़ी संख्या में कीट-पतंगे घर के अंदर ही मर जाते हैं. बरसाती कीड़ों से निजात पाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बेहद कारगर साबित हो सकते हैं. इन नुस्खों को अपनाकर मिनटों में लाइट वाले कीट-पतंगों और कीड़ों से छुटकारा पा सकते हैं.

खिड़की-दरवाजों और लाइट की करें सफाई – घर में बरसाती कीड़ों और लाइट पर मंडराने वाले कीट पतंगों को रोकने के लिए घर के दरवाजों-खिड़कियों और लाइट्स की सफाई करनी भी बहुत जरूरी है. आप बरसात के मौसम में चौथाई बाल्टी पानी लें और उसमें एक नींबू निचोड़ लें. इसके बाद उसमें 1 कप सिरका मिला दें. अब इस घोल को तैयार करके इसमें एक कपड़ा डुबोएं और फिर खिड़की-दरवाजों को अच्छी तरह पोंछ दें. इसके अलावा लाइट बंद करके बेहद सावधानी के साथ उस कपड़े से बल्ब और अन्य ट्यूबलाइट को साफ कर दें. इससे कीट-पतंगे और बरसाती कीड़े घर में नहीं आएंगे.

घर पर एयर फ्रेशनर करें तैयार – रात में लाइट्स पर आने वाले कीट-पतंगों और कीड़ों को रोकने के लिए आप घर पर नेचुरल एयर फ्रेशनर तैयार कर सकते हैं. इसके लिए आप एक कटोरे में पानी भरें और उसमें 1-2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल लें. फिर इसमें यूकेलिप्टस, सिट्रोनेला एसेंशियल ऑयल और नींबू का रस मिक्स कर लें. अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें और फिर एक स्प्रे बॉटल में भर लें. अब आप लाइट्स के आसपास इसे स्प्रे करें. आप घर की उन जगहों पर भी इसका छिड़काव करें, जहां कीड़े और कीट पतंगे ज्यादा आते हैं. इस एयर फ्रेशनर से बरसाती कीड़ों और कीट-पतंगे दूर भाग जाएंगे.

घरेलू कैंडल बनाकर जलाएं – आप कीट पतंगों और बरसाती कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए घर पर कैंडल तैयार कर जला सकते हैं. आप शाम को खिड़की दरवाजों को बंद कर दें और लाइट जलाने से पहले घर में कुछ देर इस कैंडल जलाकर रखें. होममेड कैंडल बनाने के लिए आप मोम को पिघलाएं और कैंडल बनाने से पहले इसमें थोड़ा पिपरमिंट और लैवेंडर ऑयल को मिक्स कर लें. जब आपकी कैंडल बनकर तैयार हो जाए, तब इसे जलाने से घर में खुशबू फैल जाएगी, जिससे कीड़े-मकोड़े और कीट-पतंगों से काफी हद तक राहत मिल सकती है. आप खुशबू वाली कैंडल बाजार से भी खरीद सकते हैं.

