How to Get Rid of Termite: मानसून में सीलन और नमी की वजह से कई तरह की दिक्कतें सामने आने लगती हैं. कई तरह के कीड़े-मकोड़े भी इन दिनों मुसीबत का सबब बन जाते हैं, जिनमें से दीमक (Termite problem) भी एक बड़ी समस्या है. दरअसल, बारिश के मौसम में नमी और सीलन की वजह से कई बार फर्नीचर और घर की बाकी जगहों पर दीमक लगने लगती है, जो मंहगे फर्नीचर और सामानों को अंदर से खोखला कर देती है. इनसे छुटकारा पाने के लिए आप कुछ तरकीबों को आजमा सकते हैं.

बरसात के मौसम में धूप न निकलने की वजह से घर में कई बार सीलन भी हो जाती है. ऐसे में घर की दीवारों और फर्नीचर में दीमक अपना घर बनाने लगती हैं, जिनसे निजात पाना काफी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में आप यहां बताए जा रहे कुछ आसान तरीकों की मदद से दीमक से कुछ ही दिनों में छुटकारा पा सकते हैं. आइए जानते हैं इन तरीकों के बारे में.

सिरके की लें मदद

दीमक से निजात पाने के लिए सफेद सिरके की मदद ली जा सकती है. इसके लिए आधा कप सिरका लें और इसमें दो नींबू का रस मिलाकर स्प्रे बॉटल में भर लें. फिर इस मिक्सचर को उन जगहों पर स्प्रे करें, जहां दीमक और उनकी बांबी यानी दीमक का घर हो. कुछ ही देर में घर से सारी दीमक गायब हो जाएगी.

नीम-लहसुन स्प्रे करें इस्तेमाल

दीवारों और फर्नीचर में लगी दीमक से छुटकारा पाने के लिए लहसुन और नीम स्प्रे का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए आठ-दस लहसुन की कलियों को छीलकर क्रश कर लें. फिर इनको दो-तीन कप पानी में डालकर उबाल लें. अब नीम की पत्तियों को पीसकर पेस्ट बनायें और लहसुन वाले पानी में मिक्स करके दीमक वाली जगहों पर इस पानी को स्प्रे करें. अगर चाहें तो नीम की पत्ती की जगह आप नीम का तेल भी मिक्स कर सकते हैं.

बोरिक एसिड आएगा काम

बोरिक एसिड आएगा काम

बोरिक एसिड का इस्तेमाल भी दीमक को घर से छूमंतर करने के लिए बेहतर होता है. इसके लिए एक कप पानी में दो-तीन चम्मच बोरिक एसिड मिक्स करें और इसको स्प्रे बॉटल में भर लें. फिर इस मिक्सचर को फर्नीचर और घर में बाकी जगहों पर लगी दीमक पर स्प्रे करें. इस तरह से दीमक घर से गायब हो जाएगी. लेकिन बोरिक एसिड इस्तेमाल करते समय फेस मास्क, चश्मा और ग्लव्स जरूर कैरी करें.