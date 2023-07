How to Get Rid of Yellowing Teeth: बहुत लोगों के दांत काफी पीले होते हैं. जिसको साफ़ करने के लिए लोग दिन में कई-कई बार ब्रश करते हैं. तो वहीं कई तरह के डेंटल केयर प्रोडक्ट्स की मदद भी लेते हैं. लेकिन बावजूद इसके दांतों के पीलेपन (Yellow teeth) से छुटकारा नहीं मिलता है. ऐसे में आप चाहें तो कुछ बेहद मामूली लेकिन असरदार तरीकों को एक बार ट्राई कर सकते हैं.

तमाम तरह के नुस्खे और महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बाद भी कई बार दांतों का पीलापन दूर नहीं होता है. ऐसे में दादी-नानी के ये घरेलू नुस्खे दांतों का पीलापन दूर करने के साथ ही इनकी मजबूती को भी पुख्ता कर सकते हैं. तो आइये जानते हैं इनके बारे में.

सरसों का तेल-हल्दी

दांतों का पीलापन दूर करने के लिए आप सरसों के तेल और हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेकर इसमें सात-आठ बूंद सरसों का तेल एड करें. फिर इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. अब इस पेस्ट को दांतों और मसूड़ों पर अप्लाई करें और दो-तीन मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें फिर कुल्ला कर लें.

केले का छिलका

केले का छिलका भी दांतों का पीलापन दूर करके इनकी चमक बढ़ाने में मदद कर सकता है. इसके लिए केले के छिलके का छोटा सा टुकड़ा लेकर इसके अंदरूनी यानी सफेद वाले हिस्से को दो-तीन मिनट तक दांतों पर धीरे-धीरे रगड़ें. फिर कुछ देर के बाद रोजाना की तरह ब्रश कर लें. ये प्रक्रिया कुछ दिनों तक अपनाने से आपके दांत मोती की तरह चमक जायेंगे.

स्ट्रॉबेरी का गूदा

स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल भी दांतों के पीलेपन को दूर करने के लिए किया जा सकता है. इसके लिए आप एक स्ट्रॉबेरी को चम्मच से मैश करके इसका पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को दांतों पर लगाकर एक-दो मिनट के लिए छोड़ दें. फिर इसके बाद दांतों की हल्के हाथों से मसाज करें और कुल्ला कर लें.

नमक-सरसों का तेल

नमक और सरसों का तेल दांतों के पीलेपन को दूर करने में कारगर है. इसके लिए एक-दो चुटकी सादा या सेंधा नमक लेकर इसमें कुछ बूंद सरसों का तेल एड करें. फिर दोनों को अच्छे से मिलाकर पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट से दो-तीन मिनट तक दांतों की हल्के हाथों से मसाज करें, फिर सादे पानी से कुल्ला कर लें. इससे दांतों में सफेदी तो आती ही है साथ ही मजबूती भी बढ़ती है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)