किचन में अंडा बनाने के बाद आती है स्मेल, तो इन आसान उपायों से करें दूर

Tips To Get Rid Of The Smell Of Eggs: सेहत के लिए अंडा काफी फायदेमंद होता है. यह शरीर में विटामिन ए, बी, बी12, विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन-ई की भरपाई करता है. यही वजह है कि सुबह-सुबह लोग नाश्ते में अंडे का ब्रेकफास्ट करना पसंद करते हैं. अंडे का आमलेट, अंडे की भुर्जी या अंडे का पोच काफी आसानी से और वो भी काफी कम समय में बन जाता है जिस वजह से इसे ब्रेकफास्‍ट के लिए सबसे बेहतर आइटम माना जाता है. लेकिन मुश्किल तब होती है जब अंडा बनाते समय उसकी महक घंटों तक बर्तनों व किचन में रह जाती है. कई बार किचन की सफाई करने के बाद भी अंडे की महक जाती नहीं. ऐसे में यहां हम कुछ ऐसे घरेलू उपाय आपको बता रहे हैं जिसकी मदद से अंडे की स्मेल को आसानी से दूर किया जा सकता है.

अंडे की स्मेल को दूर करने के उपाय

बेकिंग सोडा का इस्‍तेमालकिचन से अगर अंडे की महक नहीं जा रही तो आप बेकिंग सोडा की मदद से इन्‍हें फ्रेश और क्‍लीन कर सकते हैं. इसके लिए आप बदबू वाली जगहों या बर्तनों में बेकिंग सोडा डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें. कुछ देर बाद आप उन्‍हें अच्छी तरह से साफ कर दें. अंडे की बदबू गायब हो जाएगी.

बेसन से करें साफजिस बर्तन में अंडे को बनाए हैं या फेटे हैं उन बर्तनों में अंडे की स्‍मेल घंटों तक रह जाती है. जिस वजह से इनमें दोबारा खाने का मन नही करता. ऐसे में इन बर्तनों को अगर आप बेसन की मदद से साफ करें तो इसकी बदबू आसानी से दूर हो सकती है. इसके लिए बर्तन में थोड़ा सा बेसन डाले और रगड़ें. कुछ देर के लिए इन बर्तर्नों को खुला छोड़ दें. थोड़ी देर बाद इसे पानी से खंगाल लें. अंडे की बदबू गायब हो जाएगी.

नींबू का करें प्रयोगअंडे की बदबू को दूर करने के लिए आप नींबू का भी इस्‍तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए अंडे के बर्तन में नींबू की कुछ बूंदे डालें और कुछ देर ऐसे ही छोड़ दें. आप चाहें तो इसके साथ विनेगर भी यूज कर सकते हैं. थोड़ी देर बाद उसे साबुन से धो लें. अंडे की महक गायब हो जाएगी. आप गर्म पानी में नींबू डालकर उसे बर्तन में डाल कर रख लें और थोड़ी देर बार धो लें. इससे भी अंडे की बदबू दूर हो जाएगी.