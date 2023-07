How to Take Care of Money Plant: ज्यादातर लोग मनी प्लांट को घर में लगाना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार ये पौधा सूख और सड़ भी जाता है. ऐसे में जरूरी है कि मनी प्लांट की देखरेख सही तरीके से की जाये. अगर आपके घर में लगा मनी प्लांट (Money plant) भी सूखने या सड़ने लगा है. तो आप कुछ तरीकों की मदद से इसे हरा-भरा बना सकते हैं.

बता दें कि वास्तु के अनुसार मनी प्लांट का पौधा घर में लगाना काफी अच्छा माना जाता है. तो वहीं कुछ लोग मनी प्लांट को घर की बरकत से जोड़कर भी देखते हैं. जिसके चलते ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनके घर में लगे मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो. तो आइये जानते हैं मनी प्लांट की केयर करने के कुछ टिप्स.

सूखने-सड़ने से ऐसे बचाएं

बहुत लोग मनी प्‍लांट को गार्डन में लगाना पसंद करते हैं. लेकिन तेज धूप की वजह से पौधा सूखने लग जाता है और इसकी पत्तियां सूखने लगती हैं या पीली पड़ने लगती हैं. तो कई बार ज्यादा पानी की वजह से पौधा सड़ने भी लग जाता है और इसकी जड़ें गलने लगती हैं. ऐसे में जरूरी है कि मनी प्लांट को शेड वाली जगह पर रखा जाए. जिससे हद से ज्यादा धूप या पानी से इसको बचाया जा सके और पौधे को मतलब भर की धूप और हवा पानी मिलता रहे. अगर मनी प्‍लांट को शेड में रखना पॉसिबल नहीं है. तो आप इसको किसी कॉटन के कपड़े से ढक भी सकते हैं.

पानी जरूर बदलें

कुछ लोग मनी प्लांट को डेकोरेशन के लिए घर के अंदर रखना भी पसंद करते हैं. जिसके लिए तमाम तरह की बोतलों का इस्तेमाल किया जाता है. बता दें कि मनी प्लांट को कांच की बोतल में रखना बेहतर रहता है. लेकिन मनी प्लांट को फ्रेश बनाए रखने और इसकी ग्रोथ को बेहतर बनाने के लिए, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि बोतल के पानी को बदलते रहें. इसके लिए आप एक-दो दिन में पुराने पानी को हटाकर साफ पानी बोतल में भरें. अगर मौसम ठंडा है तो आप पानी को तीन-चार दिन में भी बदल सकते हैं. इससे मनी प्लांट में कीड़े नहीं लगते हैं और ये अच्छे से ग्रोथ भी करता है.

कटिंग करना भी है जरूरी

आपके घर लगे मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो इसके लिए मनी प्लांट की कटिंग भी काफी जरूरी है. इसके लिए आप मनी प्लांट की पीली और सूखी पत्तियों को समय-समय पर हटाते रहें. साथ ही इसकी शाखाओं को भी काट कर सेट करते रहें.

जिससे इसकी बेल गमले से बाहर की ओर नहीं फैलेगी. साथ ही मनी प्‍लांट को मृत शाखाओं पर अपनी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी और पौधे की ग्रोथ बढ़ती जाएगी.