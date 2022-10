जानें असली और नकली घी में अंतर, इन आसान तरीकों से करें घी का प्योरिटी टेस्ट

Tips to identify pure and fake ghee: खाने को टेस्टी बनाने के लिए कई लोग घी का इस्तेमाल करते हैं. वहीं घी का सेवन सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. हालांकि मार्केट में मिलने वाला घी हमेशा प्योर नहीं होता है. दरअसल बाजार के घी में अक्सर मिलावट देखने को मिलती है. जिसका सेवन सेहत को काफी नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में अगर आप भी असली और नकली घी की पहचान नहीं कर पाते हैं, तो कुछ आसान तरीकों से आप घी की शुद्धता (Purity of Ghee) को आसानी से परख सकते हैं.

दरअसल घी खाने से शरीर में काफी ताकत आती है. इसीलिए पेरेंट्स अक्सर बच्चों के खाने में घी एड करना नहीं भूलते हैं. हालांकि अगर आप मार्केट में मिलने वाले घी का इस्तेमाल करते हैं, तो असली और नकली घी की पहचान करना आपके लिए जरूरी हो जाता है. क्योंकि नकली घी का सेवन बड़ों के साथ-साथ बच्चों को भी बीमार कर सकता है. तो आइए जानते हैं घी की प्योरिटी चेक करने के कुछ टिप्स.

डबल बॉयलर से पता करें मिलावट

देसी घी में कई बार नारियल के तेल की मिलावट की जाती है. ऐसे में घी की मिलावट चेक करने के लिए आप डबल बॉयलर प्रोसेस ट्राई कर सकते हैं. इसके लिए कांच की कटोरी में घी लेकर इसे डबल बॉयल करें. अब घी को फ्रिज में रख दें और कुछ देर बाद लेयर्स में घी जमने पर समझ जाएं कि घी में मिलावट है.

हाथ पर जांचे शुद्धता

घी की शुद्धता जांचने के लिए हथेलियों का इस्तेमाल करना सबसे आसान तरीका है. इसके लिए 1 चम्मच घी को हाथों पर निकालें और कुछ दर तक घी के मेल्ट होने का इंतजार करें. ऐसे में असली घी हाथों पर आसानी से पिघल जाएगा. वहीं नकली घी हाथों पर जस का तस बरकरार रहेगा.

कैमिकल टेस्ट करें

घी की प्योरिटी का पता लगाने के लिए आप कैमिकल टेस्ट भी ट्राई कर सकते हैं. इसके लिए टेस्टिंग ट्यूब में 1 चम्मच घी डालकर गर्म करें. अब इसमें 1 चुटकी चीनी और एचसीएल मिक्स कर दें. वहीं घी का रंग लाल या गुलाबी होने पर समझ जाएं कि आपका घी नकली है.

पिघला कर चेक करें

घी की शुद्धता जांचने के लिए आप इसे पैन में डालकर धीमी आंच पर गर्म कर सकते हैं. इससे असली घी पिघलकर ब्राउन कलर का हो जाएगा. वहीं नकली घी देर से पिघलने के साथ-साथ पीले रंग का ही दिखेगा.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)