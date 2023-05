How To Iron Cotton Shirt At Home: कपड़े प्रेस करना ज्यादातर लोगों के डेली रूटीन का हिस्सा होता है. कपड़ों को धोने के बाद इन्हें प्रेस करने से कपड़ों की सिकुड़न गायब हो जाती है और प्रेस किये कपड़ों से पर्सनैलिटी में भी निखार आता है. लेकिन अगर आप रोज ऑफिस जाते हैं और आप घर पर अपने शर्ट को प्रेस करने में समस्‍या महसूस करते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं. दरअसल, अन्‍य कपड़ों की तुलना में शर्ट को प्रेस करना अधिक मुश्किल भरा काम होता है. इसे प्रेस करने और अच्‍छी तरह से फोल्‍ड करने में कई तरह की समस्‍याएं आती हैं. यहां हम बता रहे हैं कि आप शर्ट को प्रेस करते वक्‍त किन बातों को ध्‍यान रखें और किस तरह मिनटों में प्रोफेशनल तरीके से शर्ट को घर पर प्रेस कर सकें. आइए जानते हैं शर्ट प्रेस करने का आसान तरीका.

शर्ट प्रेस करने का सिंपल तरीका-सबसे पहले शर्ट पर अच्‍छी तरह से पानी का छिड़काव कर लें. अगर आपके पास स्‍टीम आयरन है तो कोई दिक्‍कत नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो आप पानी से अच्‍छी तरह से छिड़काव जरूर करें और कपड़े को अच्‍छी तरह से गोल गोल मोड़कर रख दें. ऐसा करने से पुराने‍ क्रीज हट जाएंगे.

-शर्ट को प्रेस करने से पहले हमें सबसे पहले इसकी बटन पट्टी को प्रेस करें. आप बटन पट्टी को दोनों तरफ से अच्‍छी तरह प्रेस कर लें. क्‍योंकि बटन लग जाने के बाद आप इस जगह को प्रेस नहीं कर पाएंगे.

-इसके बाद आप शर्ट के कॉलर को अच्‍छी तरह से प्रेस करें. इस बात का ध्‍यान रखें कि प्रेस आगे और पीछे, दोनों तरफ से करना जरूरी है.

-अब शर्ट के बैक साइड और सेंटर वाली जगह पर अच्‍छी तरह से प्रेस कर लें. उन जगहों पर प्रेस करें जहां आप बाद में प्रेस नहीं कर पाएंगे. आप यहां दुबारा से पानी छिड़कर प्रेस कर सकते हैं. कॉटन के शर्ट पर पानी छिड़कर कर प्रेस करने से ये बहुत ही बढि़या प्रेस होता है.

-अब शर्ट की स्‍लीव को प्रेस करें. आप इसके क्रीज पर ही प्रेस करें. अगर आप नया क्रीज बनाएंगे तो ये पहनने के बाद दिखेगा और बिल्‍कुल भी अच्‍छा नहीं लगेगा. अब दूसरे स्‍लीव को भी प्रेस कर लें.

-अब बटन लगाएं और अच्‍छी तरह से टेबल या बेड पर फैला लें. कंधों पर अच्‍छी तरह से प्रेस करते हुए फ्रंट बॉडी पर प्रेस करते जाएं.

-अब आप दोनों हाथों की उंगलियों से शर्ट के निचले हिस्‍से को पकड़ें और दूसरे हाथ से कॉलर के पिछले हिस्‍से और कॉलर बटन को दबाते हुए अच्‍छी तरह पकड़कर पलट लें. अब हर कॉर्नर पर प्रेस करे लें.

-अब मोड़ने की बारी. बटन और साइड के हिस्‍से के बीचोंबीच क्रीज बनाएं और पलटें. इसी तरह दोनों तरफ से फोल्‍ड कर लें. प्रेस कर लें.अब बाजू को फोल्‍डकर प्रेस करें. अब इसे नीचे से भी फोल्‍ड कर लें. अब शर्ट को सीधा रखें और प्रेस कर लें.

-कॉटन की शर्ट प्रेस होकर तैयार है.