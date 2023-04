घंटे भर में सूख जाते हैं फूलों से भरे गुलदस्ते? 5 टिप्स आएंगे काम, कई दिनों तक फ्रेश दिखेंगे फ्लावर

How To Keep Bouquet Flowers Last Longer: रंग-बिरंगे, भीनी भीनी खुशबू से भरपूर गुलाब, ट्यूलिप, मैरिगोल्ड, डेजी जैसे फूलों को देखकर मन खुश हो जाता है. लेकिन यह फूल जब मुरझाने लगते हैं तो इन्‍हें देखकर बुरा लगने लगता है. हम सभी ये चाहते हैं कि ये खूबसूरत फूल कुछ वक्त और तरोताजा दिखें. अगर आप भी फूल पसंद करते हैं लेकिन इन्‍हें सूख जाने के डर से घर नहीं लाते, तो हम आपकी समस्‍या दूर कर देते हैं. यहां हम बता रहे हैं कि आप किस तरह इन्‍हें अधिक से अधिक देर तक ताजा रख सकते हैं और मन खुश कर सकते हैं.

फूलों को ताजा रखने के लिए करें ये उपाय

फूलों की डंडी को करें ट्रिमकई बार आप घर खूबसूरत फूलों से भरा गुलदस्ता लेकर आते हैं तो उनकी डंडी को काटे बिना ही वास में सजा देते हैं. जिसकी वजह से ये जल्‍दी सूखने लगते हैं. इसलिए जब भी आप फूल घर लाएं तो नीचे से थोड़ी ऊचाई पर डंडी को कैंची की मदद से तिरछा काटें. फिर पानी में डालें.

छंटाई करना जरूरीदरअसल जब गुलदस्ते में फूलों की कुछ सूखी या खराब पत्तियां पानी में गिरती हैं तो इससे बैक्‍टीरिया पनपने लगते हैं ये पूरे बुके को खराब करने लगते हैं. इसलिए हो सके तो फूल की बाहरी पंखुड़ियों को हटाते रहें जिससे फूल पूरी तरह खिल पाए और अधिक देर तक फ्रेश रहे.

पानी का करें छिड़कावफूलों के गुलदस्ते को फ्रेश रखने के लिए नमी की जरूरत पड़ती है. इसलिए आप फूलों पर पानी का छिड़काव करते रहें. पानी हमेंशा रूम टेम्‍परेचर का इस्‍तेमाल करें.

डायरेक्‍ट धूप से बचाएंसूरज की तेज किरणें कोमल फूल को मुरझा सकती हैं. इसलिए सूरज की सीधी रोशनी से इन्‍हें बचाएं. यही नहीं, हीटिंग और कूलिंग वेंट्स और पंखों से भी फूलों को दूर रखें.

एप्पल साइडर विनेगरफूलों को फ्रेश रखने के लिए आप एप्पल साइडर विनेगर और चीनी का सॉल्‍यूशन बनाएं और इसे फ्लावर फूड की तरह इस्‍तेमाल करें. इसे बनाने के लिए फूलदान में गुलदस्ता लगाने से पहले दो चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और दो चम्मच पानी डालें.

तांबे के सिक्के का इस्‍तेमाल

तांबे के संपर्क में आने से फूल अधिक देर तक ताजा रहते हैं. इसके लिए आप तांबे के सिक्‍के को वास में डालकर रखें. ऐसा करने से फूल कई दिनों तक फ्रेश दिख सकते हैं