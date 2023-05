पुराना मटका भी करेगा फ्रिज जैसा काम, अपना लें 4 सिंपल हैक्स, चिलचिलाती गर्मी में ठंडा मिलेगा पानी

Keep Water Cool In Old Matka Hacks: नए मटके में पानी जितना ठंडा और सोंधी खुशबू वाला रहता है, पुराने मटके में वो बात नहीं रहती. अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं तो बता दें कि आप पुराने हो चुके मटके की मदद से भी फ्रिज जैसा ठंडा पानी पी सकते हैं. दरअसल, गर्मी के दिनों में ठंडा पानी सभी पीना चाहते हैं, लेकिन सेहत के लिहाज से फ्रिज का पानी सेहत के लिए अच्‍छा नहीं माना जाता. ऐसे में मटके का ठंडा पानी हमें रिफ्रेश रखने का काम कर सकता है. लेकिन कुछ ही दिनों के इस्‍तेमाल के बाद मटके में वो बात नही रह जाती जो नए में थी. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप पुराने मटके की मदद से पानी को ठंडा कैसे रख सकते हैं.

स्‍क्रब करें- दरअसल मटके में बहुत ही छोटे-छोटे होल्स होते हैं, जिससे हवा का क्रॉस बना रहता है और पानी ठंडा होता है. लेकिन जब मटका पुराना हो जाता है तो इनमें गंदगी जमा होने से होल्स ब्‍लॉक हो जाते हैं. जिस वजह से पानी ठंडा नहीं हो पाता है. ऐसे में अगर आप हर कुछ दिनों में अच्‍छी तरह मटके के सर्फेस को स्‍क्रब कर दें तो पानी फिर से ठंडा होने लगेगा.

सही जगह पर रखें- मटके को ऐसी जगह पर ना रखें जहां डायरेक्‍ट धूप आती हो. अगर आप इसे ठंडी जगह पर रखेंगे तो पानी गर्म नहीं होगा. बेहतर होगा कि आप इसे कमर में रखें या खुली जगह पर रखना हो तो पेड़ आदि के नीचे छांव में रखें. इस बात का ध्‍यान रखें कि जहां भी मटका रखें वो जगह हवादार हो.

गीले तौलिये से ढकें- अगर गर्मी की वजह से मटका बार बार ड्राई हो जा रहा है तो बेहतर होगा कि आप मोटा तौलिया लें और इसे गीलाकर मटके को चारों तरफ से अच्‍छी तरह से लपेट दें. ध्‍यान रहे कि केवल मटके की बॉडी को ही ढंकना है. अगर आप नॉर्मल कपड़े को इस तरह लपेटेंगे तो आपको बार बार इसे गीला करना होगा.

बालू पर रखें- मटके को अगर आप स्‍टैंड पर रखते हैं तो बेहतर होगा कि उसके नीचे बालू रखें. बालू के संपर्क में रहकर मटके का पानी ठंडा रहेगा.

