How To Make Instant Kalaf With Rice Water : गर्मियों में कॉटन की साडि़यां काफी आरामदायक और अच्‍छी दिखती हैं. लेकिन इन्‍हें मेंटेन करना उतना ही मुश्किल भरा काम होता है. अगर आप इन्‍हें पहनती हैं और इन्‍हें घर पर साफ करती हैं तो भी इनमें स्‍टार्च डालने के लिए ड्राई क्‍लीनर के पास जाना ही पड़ता है. लेकिन क्‍या हो अगर आप घर पर ही ड्राई क्‍लीनर की तरह इनमें कलफ डाल लें और वो भी बिना किसी मेहनत के. दरअसल, दादी नानी के जमाने में भी महिलाएं अधिकतर कॉटन की ही साडि़यां पहनती थीं और घरेलू चीजों की मदद से ही इनमें कलफ भी डालती थीं. ऐसे में यहां हम बता रहे हैं कि आप घर पर बिना अधिक मेहनत के चावल के माड़ से किस तरह खूबसूरत कलफ डाल सकती हैं. आइए जानते हैं तरीका.

चावल के माड़ से ऐसे डाले कलफ

सामग्री-नया चावल एक कटोरी-पानी जरूरत के अनुसार

बनाने का तरीकाएक कटोरी नया चावल लें और उसमें एक ग्‍लास पानी डालें. अब गैस पर एक बड़ी सी कढ़ाई में पानी डालें और उबालें. जब ये उबल जाए तो इसमें आप चावल डाल लें. कम आंच पर इसे तब तक पाएं जब तक कि ये अच्‍छी तरह से गल ना जाए. ऐसा करने में 20 से 25 मिनट लग सकते हैं. फिर गैस बंद करें और पानी को चावल से छानकर अलग एक बर्तन में रख लें. इस चावल को आप खाने में इस्‍तेमाल कर लें और चावल के पानी यानी माड़ को ठंडा करने के लिए रख दें. ठंडा होते ही ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है.

इस तरह करें इस्‍तेमाल-आप एक बाल्‍टी लें और इसमें चावल के पानी को छानकर डालें. ऐसा करने से चावल के दाने साड़ी को खराब नहीं करेंगे.

-अब साड़ी की चुन्‍नट बना लें. अगर साड़ी में बॉर्डर है तो आप दोनों बॉर्डर को चपोतकर हाथ में रखें और फिर चुन्‍नट बनाएं.

-अब बॉर्डर की चुन्‍नट पर बड़े बड़े दो क्लिप लगाएं और इन्‍हें सुरक्षित कर लें. जिससे बॉर्डर पर कलफ ना ले और साड़ी पर कड़क कलफ लगे.

-अब साड़ी की बॉर्डर को ऊपर रखते हुए बाल्‍टी में अच्‍छी तरह से साड़ी को डुबा दें. इस तरह बॉर्डर धुल तो गई है लेकिन स्‍टार्च नहीं लगा है.

-दो मिनट के बाद साड़ी को निकलें और हल्‍के हाथ से निचोड़ लिया है. अब इन्‍हें सुखाना है.

-साड़ी को सुखाने के लिए आप किसी की मदद ले सकते हैं. पूरी साड़ी को खोल लें और दोनों तरफ से इन्‍हें पकड़कर अच्‍छी तरह से झाड़ लें. अब इन्‍हें या तो पूरी तरह से फेलाकर सुखाएं या फोल्‍डकर धूप या हवादार जगह पर में टांग दें.

-साड़ी में कलफ डल चुकी है, अब आप इसे प्रेस कर पहन सकती हैं. साड़ी बि‍ल्‍कुल नई जैसी दिखेगी. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)