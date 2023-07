How To Make Perfect Rice Without Pressure Cooker: आमतौर पर चावल बनाने के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्‍तेमाल करते हैं. इसे बनाना आसान लगता है और समय भी कम लगता है. लेकिन क्‍या हो अगर आपका प्रेशर कुकर खराब हो जाए? दरअसल ये समस्‍या उन लोगों के लिए मुश्किल पैदा करने वाली हो सकती है जिन्‍हें केवल प्रेशर कुकर में ही चावल बनाना आता है. लेकिन जिन घरों में दादी या नानी हैं, उनके यहां पतीले में बिना किसी मुश्किल के बड़ी आसानी से परफेक्‍ट और खिले-खिले चावल बना लिए जाते हैं. यहां हम बता रहे हैं कि आप बिना प्रेशर कुकर के किस तरह चावल घर में बना सकते हैं.

बिना प्रेशर कुकर के इस तरह बनाएं चावल –सबसे पहले आप अच्‍छी क्‍वालिटी का चावल लें और इसे पानी में 3 से 4 बार पानी में धो लें. इस तरह धोएं कि इसकी सारी गंदगी हट जाए और चावल क्‍लीन नजर आए.

-अब आप धुले चावल को 15 मिनट के लिए ढंक कर रख दें. ऐसा करने से इसे पकाने में कम वक्‍त लगेगा.

-आप अगर 1 कटोरी चावल बना रहे हैं तो पतीले में कम से कम 4 कटोरी पानी डालें. अब इस पतीले को गैस पर चढ़ा दें.

-जब पानी में एक उबाल आ जाए तो इसमें धुली चावल का डाल लें. मध्‍यम आंच पर इसे उबलने के लिए छोड़ दें. आंच इतनी रखें कि पानी उबलकर गैस पर ना गिरे.

-5 से 10 मिनट में चावल पकने लगेगी और इसका आकार लंबा हो जाएगा. ध्‍यान रखें कि पानी अगर कम होगा तो चावल चिपचिता होगा. लेकिन अगर पानी अधिक होगा तो ये खिलेखिले बनेंगे.

-अगर आपको चावल में फ्लेवर एड करना है तो आप इसमें इलाइची, नमक या तेजपत्‍ता, खड़ा गर्म मसाला भी डाल सकते हैं.

-अब एक चम्‍मच से चावल निकालें और प्‍लेट में दबाकर देखें. अगर दबाने से यह पूरी तरह से दब रहा है तो आप गैस बंद कर दें.

-अब इसके पानी का निकालने का समय है. आप पतीले पर इस तरह ढक्‍कन रखें कि इसका पानी सिंक में डालने में चावल बाहर ना आए. अब एक कपड़े की मदद से आप ढक्‍कन को पतीले पर दबाकर रखें और पतीले को सिंक के पास रखें.

-अब इसे टेढ़ाकर इस तरह पानी गिराएं कि सारा पानी बाहर आ जाए. आपका परफेक्‍ट चावल सर्व करने के लिए तैयार है.