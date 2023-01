घर पर बनाते समय नहीं फूलते हैं भटूरे, ये टिप्स-ट्रिक्स करें ट्राई, मिनटों में बनेंगे होटल

How to Make Fluffy Bhatura at Home: छोले भटूरे का नाम ज्यादातर लोगों की फेवरेट डिशों में शुमार होता है. मगर मार्केट में मिलने वाले छोले भटूरे काफी ऑयली और अनहाइजीनिक होते हैं. जिसके चलते कुछ लोग घर पर बने भटूरे खाना पसंद करते हैं. हालांकि कई बार काफी कोशिशों के बाद भी घर पर बने भटूरे फूलते (Fluffy bhatura) नहीं हैं. ऐसे में कुछ बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई करके आप चुटकियों में हलवाई जैसे भटूरे तैयार कर सकते हैं.

घर पर भटूरे बनाते समय लोगों को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में प्रॉपर रेसिपी फॉलो करने के बाद भी भटूरे चपटे और कड़े बनते हैं. इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं भटूरे बनाने के कुछ आसान तरीके, जिसकी मदद से आप मिनटों में घर पर सॉफ्ट और फूले हुए भटूरे बना सकते हैं.

भटूरे का आटा बनाने के टिप्स

भटूरे का आटा तैयार करने के लिए 1 कटोरी मैदे में आधा चम्मच चीनी, थोड़ी सी सूजी, 2 चम्मच दही का पानी और हल्का सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा मिक्स कर दें. अब इस मिक्सचर में पानी डालते हुए आटा गूंथें. इसके बाद आटे को प्लास्टिक रैप से कवर करके 4-5 घंटे के लिए छोड़ दें. इससे भटूरे का आटा सॉफ्ट बनता है और भटूरे को बेलने में भी काफी आसानी रहती है.

ये भी पढ़ें: ग्रेवी वाली सब्जी में तेल ज्यादा हो जाए तो फॉलो करें ये टिप्स, एक्स्ट्रा ऑयल होगा बैलेंस

आटे को रखें मुलायम

हलवाई जैसा भटूरा बनाने के लिए आटे को बिल्कुल नरम रखना जरूरी होता है. बता दें कि जहां चीनी भटूरे के फर्मंटेशन प्रोसेस को तेज करके रंग निखारने में मददगार होती है. वहीं दही के पानी से भटूरा सॉफ्ट होता है. साथ ही बेकिंग सोडा भटूरे को फूलाने में सहायक होता है. हालांकि अगर आप चाहें तो चीनी की जगह नमक, बेकिंग सोडा की जगह ईनो और दही की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: कुकिंग ऑयल को साफ करने के लिए फॉलो करें ये टिप्स, कई दिनों तक नहीं होगा खराब

भटूरे को तलने के टिप्स

भटूरे को आसानी से तलने के लिए सबसे पहले सभी भटूरों को बेलकर साइड में रख लें. अब तेल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इसमें भटूरा डालें और फिर गैस को लो फ्लेम पर सेट कर दें. ध्यान रहे कि भटूरे को फुलाने के लिए तेल का खूब गर्म होना जरूरी है.

सर्दियों में खाएं तिल से बने ये मीठे, नमकीन व्यंजन आगे देखें…

वहीं भटूरे को कढ़ाही में डालने के बाद चम्मच की मदद से गर्म तेल को भटूरे के ऊपर डालते रहें और भटूरे को हल्का दबाते हुए तलने की कोशिश करें. इससे भटूरा आसानी से फूल जाएगा.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)