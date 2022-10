How to make day best: हर किसी के लाइफ में बुरा दिन आता है लेकिन बुरे दिन का मतलब बुरी लाइफ कतई नहीं है. जिस तरह दिन के वक्‍त ट्रैफिक मिलना, कंप्‍यूटर हैंग हो जाना या किसी क्‍लाइंट की कंप्‍लेन आ जाना, आपके पूरे दिन के काम को प्रभावित नहीं कर पाता या आप ऐसे हालात में अपने टीम के परफॉरमेंस को सुधारने का पूरा प्रयास करते हैं, उसी तरह किसी बुरे वक्‍त या बुरे दिन से अपने पूरे लाइफ को प्रभावित नहीं कर सकते.

केलीसर्विस के मुताबिक, ऐसे में या तो हम हर वक्‍त चीजों की बुराई करते रहें या उस दिन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें. आप अपने बुरे दिन को भी मजेदार और अच्‍छा बनाकर बेहतर महसूस कर सकते हैं तो आइए जानते हैं कि बुरे समय को अच्‍छा बनाने का सही तरीका क्‍या है.

बुरे समय को अच्‍छा बनाने के लिए करें ये काम

खुद की चीयरलीडर बनें अगर आप बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं तो दूसरों का इंतजार करने से बेहतर होगा कि आप खुद को बेहतर महसूस कराने वाले काम करें. आप खुद की चीयरलीडर बनें और अपना ख्‍याल रखें.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

भावनाओं को लिखें अगर आपके पास काई ऐसा नहीं है जिसे आप सारी समस्‍या बता पाते हों या अपनी फीलिंग्‍स को शेयर कर पाते हैं तो आप अपनी भावनाओं को डायरी में या नोटबुक या मोबाइल में लिखना शुरू करें. आप चाहें तो इन्‍हें बाद में डिलीट भी कर सकते हैं. ऐसा करने से आपके मन पर निगेटिव फीलिंग का असर कम किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: पैराग्लाइडिंग के शौकीन लोगों के लिए ‘जन्नत’ हैं ये 4 डेस्टिनेशंस

हेल्‍दी खाएं कई बार लोग मूड खराब होने पर अनहेल्‍दी चीजें खाने लगते हैं या उनमें मीठी चीजों के खाने की क्रेविंग होने लगती है. लेकिन बेहतर होगा कि आप इस समय फल आदि खाएं या हेल्‍दी फूड्स का सेवन करें.

बालों की बदबू, इंफेक्शन दूर करेंगे ये नुस्खे आगे देखें…

नेचर के रहें करीब दिन को बेहतर करने के लिए आप आसपास के पार्क आदि में जाकर बैठ सकते हैं या वॉक कर सकते हैं. आप चाहें तो अपने बालकनी में पौधों के बीच बैठकर भी बेहतर महसूस कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: इन आसान तरीकों से साफ करें गैस का बर्नर, मिनटों में खुल जाएगा ब्लॉकेज

इन आदतों को भी अपनाएं